三一亮相2024上海寶馬展，引領新質發展

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三一集團

04 12月, 2024, 16:51 CST

上海2024年12月4日 /美通社/ -- bauma CHINA 2024上海寶馬工程機械展在上海新國際博覽中心舉行，全球3500多家參展商匯聚一堂。三一集團以「新質三一 全球領航」為主題亮相該展會，展示了68台先進的主機產品和73件自主研發的配件。

致力於全球可持續發展

SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development (PRNewsfoto/SANY Group)
SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development (PRNewsfoto/SANY Group)

三一重工總裁俞宏福先生在開幕式上表示：「作為中國領先的工程機械製造商，三一致力於推動新質發展。這一使命既是責任，也是未來發展的機遇。」

三一的全球化戰略在此次展會上得到了充分體現，超過一半的參展設備已經在國際市場上取得了巨大成功。與此同時，三一對可持續發展和智能技術的專注成為焦點，與其綠色發展理念高度契合。

智能和綠色技術的創新

概念性無人挖掘機E-MOVE是三一參展的一大亮點。這款純電動挖掘機從動力源到執行器完全實現電動化，能源損耗減少了78%，令人印象深刻。展出的其他尖端解決方案包括智能採礦系統、智能物流技術以及攤鋪機和商用車自動化集群。

在新能源展區，三一展示了31款代表建築行業未來能源的新產品。這些創新產品涵蓋多種能源供應模式，包括充電、換電、插電系統以及氫能技術。

卓越製造的里程碑

三一還在本次活動上發佈了多款新產品，包括SY200C-S、SY205C-S和SY215-S 挖掘機；剪叉式高空作業平台SPS1932AC和SPS1414HA-G(Li)；曲臂式高空作業平台SPA20AC-G (Li)；以及直臂式高空作業平台SPT26AC-Li。值得注意的是，三一慶祝了其第20萬台中型挖掘機的交付，這充分彰顯了公司在行業中的長期領導地位。

憑借其創新的產品陣容、對智能技術的關注以及對可持續發展的承諾，三一在 2024上海寶馬展上展示了其引領未來建築業發展的決心。

SOURCE 三一集團

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