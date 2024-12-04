SANY на выставке bauma CHINA 2024: лидер нового качественного развития

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SANY Group

Dec 04, 2024, 21:46 ET

ШАНХАЙ, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Выставка bauma CHINA 2024 в новом выставочном центре Shanghai New International Expo Centre, собравшая более 3500 участников со всего мира, в самом разгаре. Под девизом «Лидер отрасли с новым качественным развитием» компания SANY демонстрирует свою приверженность инновациям и глобальному лидерству, представив 68 передовых машин и 73 детали собственной разработки.

Приверженность глобальному и устойчивому росту

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SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development
SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development

«Как ведущий производитель строительного оборудования в Китае, компания SANY стремится стимулировать новое качественное развитие, — заявил г-н Юй Хунфу (Yu Hongfu), президент компании SANY Heavy Industry, на церемонии открытия. — Эта миссия создает как ответственность, так и возможность для будущего роста».

Стратегия глобализации SANY ярко отражена на мероприятии, при этом более половины представленных образцов оборудования уже достигли значительного успеха на международных рынках. Параллельно приверженность SANY устойчивому развитию и интеллектуальным технологиям занимает центральное место, согласуясь с философией экологичного развития компании.

Инновации в области интеллектуальных и зеленых технологий

Одним из ключевых экспонатов SANY стал беспилотный концептуальный экскаватор E-MOVE. Эта полностью электрическая машина, отличающаяся электрической конструкцией от источника питания до привода, впечатляет снижением потерь энергии на 78 %. На выставке были представлены и другие передовые решения, включая интеллектуальные горнодобывающие системы, интеллектуальные логические технологии и автоматизированные кластеры для дорожных укладчиков и коммерческих транспортных средств.

В секторе новой энергии компанния SANY демонстрирует 31 новое изделие, представляющее энергетическое будущее в строительстве. Эти инновации охватывают несколько типов энергоснабжения, включая зарядку, смену батарей, подключаемые к электросети системы и водородные технологии.

Важная веха в совершенствовании производства

На выставке также было представлено несколько новых изделий, в том числе экскаваторы SY200C-S, SY205C-S и SY215-S; ножничные подъемные рабочие платформы SPS1932AC и SPS1414HA-G (Li); самоходные телескопические стрелы SPA20AC-G (Li) и самоходные шарнирно-сочлененные стрелы SPT26AC-Li. Примечательно, что компания SANY отметила поставку своего двухсоттысячного экскаватора среднего класса, что свидетельствует о ее устойчивом лидерстве в отрасли.

Своей линейкой инновационных изделий, оринтацией на интеллектуальные технологии и приверженностью устойчивому развитию компания SANY демонстрирует готовность формировать будущее строительства на выставке bauma CHINA 2024.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2573070/SANY_bauma_CHINA_2024_Pioneering_New_Quality_Development.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

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