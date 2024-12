SANY auf der bauma CHINA 2024: neue Qualitätsentwicklung

SHANGHAI, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die bauma CHINA 2024 im Shanghai New International Expo Centre ist in vollem Gange und bringt über 3.500 Aussteller aus aller Welt zusammen. Unter dem Motto „Leading the Industry with New Quality Development" (Führend in der Industrie mit neuer Qualitätsentwicklung) stellt SANY sein Engagement für Innovation und globale Führung mit einer beeindruckenden Ausstellung von 68 fortschrittlichen Maschinen und 73 selbst entwickelten Teilen unter Beweis.

Ein Bekenntnis zu globalem und nachhaltigem Wachstum

SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development

„Als führender Hersteller von Baumaschinen in China ist SANY bestrebt, neue Qualitätsentwicklungen voranzutreiben", erklärte Yu Hongfu, Präsident von SANY Heavy Industry, während der Eröffnungsfeier. „Diese Aufgabe stellt sowohl eine Verantwortung als auch eine Chance für künftiges Wachstum dar."

Die Globalisierungsstrategie von SANY spiegelt sich auf der Veranstaltung deutlich wider, denn mehr als die Hälfte der ausgestellten Geräte sind bereits auf internationalen Märkten erfolgreich. Parallel dazu steht das Engagement von SANY für Nachhaltigkeit und intelligente Technologien im Mittelpunkt und entspricht der grünen Entwicklungsphilosophie des Unternehmens.

Innovationen in intelligenter und grüner Technologie

Ein besonderes Highlight der Ausstellung von SANY ist der unbemannte Konzeptbagger E-MOVE. Diese vollelektrische Maschine, die von der Stromquelle bis zum Antrieb rein elektrisch betrieben wird, reduziert den Energieverlust um beeindruckende 78 %. Zu den weiteren ausgestellten Spitzenlösungen gehören intelligente Bergbausysteme, intelligente Logiktechnologien und automatisierte Cluster für Fertiger und Nutzfahrzeuge.

In der New Energy Zone stellt SANY 31 neue Produkte vor, die die Zukunft der Energie im Bauwesen repräsentieren. Diese Innovationen umfassen mehrere Energieversorgungsarten, einschließlich Aufladen, Batteriewechsel, Plug-in-Systeme und Wasserstofftechnologie.

Ein Meilenstein in der Fertigungskompetenz

Auf der Veranstaltung werden auch mehrere neue Produkte vorgestellt, darunter die Bagger SY200C-S, SY205C-S und SY215-S, die Scherenhubarbeitsbühnen SPS1932AC und SPS1414HA-G (Li), die selbstfahrenden Teleskopausleger SPA20AC-G (Li) und die selbstfahrenden Knickarmausleger SPT26AC-Li. Insbesondere feierte SANY die Auslieferung des 200.000sten mittelschweren Baggers – ein Beweis für seine anhaltende Führungsrolle in der Branche.

Mit seiner innovativen Produktpalette, seinem Fokus auf intelligente Technologien und seinem Engagement für Nachhaltigkeit demonstriert SANY auf der bauma CHINA 2024 seine Bereitschaft, die Zukunft des Bauens zu gestalten.

