SANY au salon bauma CHINA 2024 : Pionnier du développement d'une nouvelle qualité

SHANGHAI, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- bauma CHINA 2024 bat son plein au Shanghai New International Expo Centre, le salon réunit plus de 3 500 exposants du monde entier. Sous le thème « Leading the Industry with New Quality Development » (Dominer l'industrie avec le développement d'une nouvelle qualité), SANY met en avant son engagement en matière d'innovation et de leadership mondial avec l'impressionnant étalage de 68 machines de pointe et 73 pièces développées en interne.

Un engagement en faveur d'une croissance mondiale et durable

SANY at bauma CHINA 2024: Pioneering New Quality Development

« En tant que fabricant d'équipements de construction de premier plan en Chine, SANY se consacre au développement d'une nouvelle qualité », a déclaré M. Yu Hongfu, président de SANY Heavy Industry, lors de la cérémonie d'ouverture. « Cette mission représente à la fois une responsabilité et une opportunité de croissance future. »

La stratégie de mondialisation de SANY se reflète de manière évidente lors de l'événement, plus de la moitié des équipements présentés ayant déjà connu un succès significatif sur les marchés internationaux. Parallèlement, l'engagement de SANY en faveur du développement durable et des technologies intelligentes occupe le devant de la scène, conformément à la philosophie de développement vert de l'entreprise.

Innovations dans le domaine des technologies intelligentes et vertes

L'un des points forts de l'exposition de SANY est l'excavatrice sans pilote E-MOVE. Cette machine entièrement électrique, dotée d'une conception purement électrique de la source d'énergie à la motorisation, réduit les pertes d'énergie d'un pourcentage impressionnant de 78 %. Parmi les autres solutions de pointe présentées figurent des systèmes miniers intelligents, des technologies logiques intelligentes et des clusters automatisés pour les finisseurs et les véhicules commerciaux.

Dans la New Energy Zone, SANY présente 31 nouveaux produits qui représentent l'avenir de l'énergie dans la construction. Ces innovations couvrent de multiples modes d'approvisionnement en énergie, y compris la recharge, l'échange de batteries, les systèmes rechargeables et la technologie de l'hydrogène.

Une étape importante dans l'excellence de fabrication

L'événement marque également la présentation officielle de plusieurs nouveaux produits, notamment les pelles SY200C-S, SY205C-S et SY215-S, les nacelles élévatrices à ciseaux SPS1932AC et SPS1414HA-G (Li), les flèches télescopiques automotrices SPA20AC-G (Li) et les flèches articulées automotrices SPT26AC-Li. SANY a notamment célébré la livraison de sa 200 000e excavatrice de capacité moyenne, ce qui témoigne de son leadership durable dans l'industrie.

Avec sa gamme de produits innovants, l'accent mis sur les technologies intelligentes et son engagement en faveur du développement durable, SANY démontre qu'elle est prête à façonner l'avenir de la construction au salon bauma CHINA 2024.

