三一重工發布2025年度可持續發展報告

在綠色低碳運營方面，三一重工構建了系統的環境管理、能源管理與生態保護體系。已有12家子公司通過ISO 14001環境管理體系認證，覆蓋率達54.5%。所有子公司均取得排污許可，廢水、廢氣、廠界噪聲排放達標。此外，22家子公司實現並網發電，清潔能源使用量達7737萬千瓦時，清潔能源使用比例達14.7%。

在人才培養與社會責任領域，三一重工持續構建覆蓋員工全職業生涯周期的關懷、支持與發展體系，切實保障員工權益。女性在高管團隊中占比14.3%，2025年面向員工授予激勵總額7320萬美元，兌現往年中長期激勵4650萬美元。開展職業培訓課程4841場，員工受訓比例94.6%，千人負傷率控制在1.33‰。公司全年開展129場公益活動，向社會公益基金捐款超過313萬美元，歷年累計捐款超5040萬美元。

三一重工持續推動ESG理念融入戰略規劃、經營決策及日常運營，致力於實現企業價值與社會價值的協同提升。

報告全文鏈接：https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

SOURCE 三一集團