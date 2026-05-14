SANY Heavy Industry Keluarkan Laporan Kelestarian 2025

Laporan Memperincikan Kemajuan dalam Elektrifikasi Produk, Pengurusan Alam Sekitar dan Tadbir Urus ESG

HONG KONG, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) baru-baru ini mengeluarkan Laporan Kelestarian 2025 yang menggariskan kemajuan dalam ESG, inovasi, peralihan rendah karbon, pembangunan bakat dan tanggungjawab sosial. Pada 2025, syarikat melabur kira-kira AS$724 juta dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta AS$39 juta dalam inisiatif alam sekitar, manakala projek cekap tenaga menjana penjimatan sebanyak AS$10 juta. Syarikat turut mencatatkan peningkatan yang boleh diukur dalam set metrik ESG yang luas.

Dari sudut inovasi, perbelanjaan R&D menyumbang sebanyak 5.79% daripada hasil perniagaan utama SANY pada 2025, disokong oleh pertumbuhan berterusan jejak penyelidikan global dan portfolio harta intelek syarikat. SANY terus mempercepat elektrifikasi portfolio produknya sebagai respons kepada peningkatan permintaan berkaitan peralihan rendah karbon. Jualan produk tenaga baharu mencecah AS$1.21 bilion. Syarikat juga membangunkan portfolio jentera pembinaan pintar yang merangkumi mesin pengorek, trak pengadun, penggelek, penurap dan kren. Dilengkapi teknologi kawalan jauh 5G, operasi tanpa pemandu dan pemanduan autonomi, peralatan pintar SANY telah digunakan dalam perlombongan pintar, pembinaan dan aplikasi lain, sekali gus menyokong operasi yang semakin berautonomi dan pintar.

Dalam operasi rendah karbon dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, SANY mewujudkan sistem pengurusan alam sekitar, tenaga dan ekologi dalam seluruh kumpulan, dengan 12 subsidiari, yang mewakili 54.5% daripada jumlah keseluruhan, telah memperoleh pensijilan ISO 14001. Semua subsidiari memperoleh permit pelepasan bahan cemar yang diperlukan, manakala air sisa, gas ekzos dan tahap hingar kemudahan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Selain itu, sebanyak 22 subsidiari kini menjana kuasa bersambung grid, dengan penggunaan tenaga bersih mencapai 77.37 juta kilowatt-jam dan menyumbang 14.7% daripada jumlah penggunaan tenaga syarikat.

Dalam pembangunan bakat dan tanggungjawab sosial pula, SANY terus membina sistem sokongan pekerja dan pembangunan profesional yang merangkumi keseluruhan kitar hayat pekerja. Wanita menyumbang 14.3% daripada jawatan pengurusan kanan. Pada 2025, syarikat memberikan insentif pekerja berjumlah AS$73.2 juta dan membayar AS$46.5 juta dalam insentif jangka sederhana dan panjang yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia turut menyediakan 4,841 sesi latihan vokasional dengan 94.6% penyertaan pekerja, sambil mengekalkan kadar kecederaan sebanyak 1.33 bagi setiap seribu pekerja. Syarikat menganjurkan 129 inisiatif komuniti dan amal sepanjang tahun serta menyumbang lebih AS$3.13 juta kepada tujuan sosial dan filantropi, seterusnya menjadikan jumlah sumbangan terkumpul mencapai lebih AS$50.4 juta.

SANY berkata ia terus mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam perancangan strategik, pembuatan keputusan operasi dan operasi harian bagi menyokong penciptaan nilai jangka panjang untuk pemegang saham dan juga masyarakat.

