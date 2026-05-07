三一集團以電動化、無人化與AI賦能解決方案，擴展全球智能設備產品組合
新聞提供者三一集團
07 5月, 2026, 23:22 CST
上海2026年5月7日 /美通社/ -- 三一集團第1000台電動挖掘機正式下線，標誌著行業向電動化轉型邁出了重要一步。其5G遙控挖掘機已實現商業化部署，無人駕駛壓路機車隊已投入使用，用於港口和礦山的集成智能解決方案也已投入運營。三一每年研發投入超過60億元人民幣，正加速從傳統製造商向以機器人為核心、AI賦能的公司轉型。
對三一而言，設備升級不僅僅是改變動力來源，更是推進電動化與智能化。電動化帶來了更低的排放、更高的效率和更低的運營成本。包括遠程控制技術在內的智能化，則解決了行業兩大關鍵挑戰：操作人員安全和現場設備的物理局限性。
傳統施工嚴重依賴現場操作人員，使工人暴露在危險環境中。早期的遠程遙控解決方案存在用戶體驗差、連接不穩定的問題，限制了在實際應用中的可擴展性。為解決這些問題，三一投入近十年時間進行研發，推出了SY550HD 5G遙控挖掘機。該產品集低延遲、高精度與智能安全於一身，形成了具備商業可行性的解決方案。
- 低延遲與遠距離控制：端到端延遲通常在120至180毫秒之間，而三一利用5G和AI算法實現了穩定的120–140毫秒延遲。這使得在最遠8500公里的距離外也能實現實時控制，減少了操作滯後與指令延遲。SY550HD適用於公共、私有或混合網絡，支持跨區域、跨網絡類型的遠程操作。
- 高精度：三一自主研發的3D運動與深度感知技術，結合智能裝載輔助系統，能夠還原現場操作條件，並提供操作員級的情境感知能力。憑借這種3D空間感知，操作人員可以準確評估複雜環境，執行毫米級精度的操作——適用於礦山、偏遠野外工地及應急響應場景。
- 智能安全：多維傳感器和AI算法共同構建了毫秒級響應的數字防護系統，可實現人員檢測、智能防碰撞和設備健康監測等功能。在系統層面，機器可自主採集點雲數據和實時視頻，支持環境感知、風險識別及任務自適應，形成了「機器負責感知、人類保持控制、遠程系統協同執行」的操作模式。
展望未來，三一將繼續加大研發投入，重點聚焦核心電動動力總成部件、AI輔助操作、無人化施工、數字化平台及集成式採礦設備等領域。目標是進一步完善其智能化產品矩陣，並擴大大規模商業部署。
SOURCE 三一集團
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