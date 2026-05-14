SANY Heavy Industry publica su informe de sostenibilidad de 2025

El informe detalla los avances en la electrificación de productos, la gestión ambiental y la gobernanza ESG.

HONG KONG, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) publicó recientemente su Informe de Sostenibilidad 2025, donde detalla los avances en materia de ESG, innovación, transición hacia una economía baja en carbono, desarrollo del talento y responsabilidad social. En 2025, la compañía invirtió aproximadamente 724 millones de dólares estadounidenses en I+D y 39 millones en iniciativas medioambientales, mientras que los proyectos de eficiencia energética generaron ahorros de 10 millones de dólares. La compañía también registró mejoras significativas en una amplia gama de indicadores ESG.

SANY 2025 Sustainability Report Highlight

En el ámbito de la innovación, el gasto en I+D representó el 5,79 % de los ingresos principales de SANY en 2025, impulsado por el continuo crecimiento de su presencia global en investigación y su cartera de propiedad intelectual. SANY siguió acelerando la electrificación de su cartera de productos en respuesta a la creciente demanda asociada a la transición hacia una economía baja en carbono. Las ventas de productos de energías renovables alcanzaron los 1.210 millones de dólares estadounidenses. La compañía también desarrolló una gama de maquinaria de construcción inteligente que incluye excavadoras, camiones hormigonera, rodillos, pavimentadoras y grúas. Gracias a las tecnologías de control remoto 5G, operación no tripulada y conducción autónoma, los equipos inteligentes de SANY se han implementado en minería inteligente, construcción y otras aplicaciones, lo que permite operaciones cada vez más autónomas e inteligentes.

En sus operaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, SANY implementó sistemas de gestión ambiental, energética y ecológica a nivel de grupo. Doce de sus filiales, que representan el 54,5 % del total, obtuvieron la certificación ISO 14001. Todas las filiales obtuvieron los permisos de vertido de contaminantes necesarios, y los niveles de aguas residuales, gases de escape y ruido de las instalaciones cumplieron con las normas aplicables. Además, 22 filiales generan energía conectada a la red, con un consumo de energía limpia que alcanza los 77,37 millones de kilovatios-hora, lo que representa el 14,7 % del consumo energético total de la empresa.

En desarrollo de talento y responsabilidad social, SANY continuó fortaleciendo los sistemas de apoyo y desarrollo profesional para empleados, abarcando todo su ciclo laboral. Las mujeres representaron el 14,3 % de los puestos de alta dirección. En 2025, la empresa otorgó incentivos a los empleados por un total de 73,2 millones de dólares estadounidenses y pagó 46,5 millones de dólares estadounidenses en incentivos a mediano y largo plazo otorgados en años anteriores. Asimismo, impartió 4.841 sesiones de capacitación vocacional, con una participación del 94,6 % de los empleados, manteniendo una tasa de lesiones de 1,33 por cada mil empleados. Durante el año, la empresa organizó 129 iniciativas comunitarias y benéficas, y donó más de 3,13 millones de dólares estadounidenses a causas sociales y filantrópicas, alcanzando donaciones acumuladas de más de 50,4 millones de dólares estadounidenses.

SANY afirmó que continúa integrando los principios ESG en la planificación estratégica, la toma de decisiones operativas y las operaciones diarias para respaldar la creación de valor a largo plazo tanto para los accionistas como para la sociedad.

Para ver el informe completo, visite: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

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