SANY Heavy Industry เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568

News provided by

SANY Group

14 May, 2026, 21:49 CST

โชว์ความสำเร็จด้านนวัตกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลตามหลัก ESG

ฮ่องกง, 14 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) ประกาศเปิดตัวรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 โดยมุ่งนำเสนอความคืบหน้าด้านการดำเนินงานตามกรอบ ESG นวัตกรรมล้ำสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงถึงประมาณ 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมลงทุนในโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอีก 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการยกระดับตัวชี้วัดด้าน ESG ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

SANY 2025 Sustainability Report Highlight (PRNewsfoto/SANY Group)
ในด้านนวัตกรรม SANY ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 5.79% ของรายได้จากธุรกิจหลักในปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายเครือข่ายศูนย์วิจัยระดับโลกและพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน SANY ยังได้เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่พุ่งสูงถึง 1.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลก่อสร้างอัจฉริยะที่ครอบคลุมตั้งแต่รถขุด รถโม่ปูน รถบดถนน รถปูถนน ไปจนถึงรถเครน โดยชูจุดเด่นเทคโนโลยีควบคุมระยะไกลผ่านระบบ 5G การปฏิบัติงานแบบไร้คนขับ และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องจักรกลอัจฉริยะของ SANY ได้มีการนำไปใช้งานจริงแล้วในโครงการเหมืองแร่อัจฉริยะ งานก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีความอัจฉริยะและพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติได้มากขึ้นในอนาคต

สำหรับการดำเนินงานแบบคาร์บอนต่ำและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม SANY ได้วางระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และระบบนิเวศครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทย่อย 12 แห่ง หรือคิดเป็น 54.5% ของบริษัททั้งหมด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยทุกแห่งยังได้รับใบอนุญาตระบายมลพิษอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกำกับดูแลการปล่อยน้ำเสีย ไอเสีย และระดับเสียงจากสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันมีบริษัทย่อยถึง 22 แห่งที่สามารถผลิตไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส่งผลให้มีการใช้พลังงานสะอาดรวมสูงถึง 77.37 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นสัดส่วน 14.7% ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร

ในส่วนการพัฒนาบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม SANY ยังคงมุ่งสร้างระบบสนับสนุนและพัฒนาเส้นทางอาชีพที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาการทำงานของพนักงาน โดยมีสัดส่วนผู้บริหารที่เป็นสตรีในระดับสูงอยู่ที่ 14.3% ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มอบค่าตอบแทนพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานรวมมูลค่า 73.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการจ่ายผลตอบแทนจูงใจระยะกลางและระยะยาวจากยอดสะสมในปีก่อนหน้าอีกกว่า 46.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพไปถึง 4,841 ครั้ง โดยมีพนักงานเข้าร่วมคิดเป็น 94.6% ในขณะที่สามารถรักษาอัตราการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานไว้ได้ในระดับต่ำเพียง 1.33 ต่อพนักงานหนึ่งพันคน สำหรับกิจกรรมสาธารณกุศล ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและโครงการจิตอาสารวม 129 โครงการ พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมและการกุศลต่าง ๆ กว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดเงินบริจาคสะสมรวมแล้วกว่า 50.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

SANY ทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้านำหลักการด้าน ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจทางธุรกิจ และการดำเนินงานในแต่ละวัน เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf 

