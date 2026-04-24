銳捷網路於重慶舉辦2026 SBG亞太渠道合作夥伴峰會；發布SME品牌Cybrey

在主會場環節，銳捷網路亞太區總經理尹德琨回顧了銳捷過去三年的成長成果，並分享了公司在亞太區的下一階段擴張規劃。主題演講聚焦關鍵市場機會與挑戰，包括SMB場景的產品演進方向、強化對優質ISP合作夥伴的服務支持，以及SME場景的新興痛點。此外，峰會亦設置合作夥伴表彰與頒獎儀式。

在產品與解決方案發布環節，銳捷基於家居網路、CCTV部署、公共Wi-Fi與家庭用戶等場景需求，推出多項創新產品與功能，包括Wi-Fi 7超低溫牆面AP、防水交換機、新一代ES2交換機、下一代ONT新品及多項AI能力，協助工程商解決實際項目挑戰，為SMB與ISP合作夥伴創造更多增量價值。

峰會期間，銳捷正式發布Cybrey品牌，這是一個面向全球SME的AI原生網路子品牌。Cybrey基於Cloud Edge Agentic Network（CEAN）架構構建，整合ACN、SSE、AIOps、NOC與UM能力。其產品組合包括CF防火牆、CR閘道器、CAP無線接入點、CS交換機及Cybrey Cloud。Cybrey可實現部署速度提升5倍、配置複雜度降低80%、遠端問題解決率達90%，並將總體擁有成本（TCO）最多降低50%。

關於銳捷網路

銳捷網路是領先的網路基礎設施與解決方案供應商。Reyee服務於SMB市場，新發布的Cybrey專注於SME市場。銳捷透過場景化產品與服務，協助組織建置、管理並擴展可靠網路。

SOURCE Ruijie Networks