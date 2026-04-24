Ruijie Networks Tổ Chức Hội Nghị 2026 SBG APAC Channel Partner Summit Tại Trùng Khánh; Ra Mắt Thương Hiệu SME Cybrey

TRÙNG KHÁNH, Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ruijie Networks đã long trọng tổ chức Hội nghị 2026 SBG Asia-Pacific Channel Partner Summit tại Trùng Khánh với chủ đề "Evolution for Expansion". Đây là sáng kiến quan trọng nhằm tiếp tục khai thác sâu thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác với hệ thống kênh phân phối. Hội nghị quy tụ hơn 500 đối tác kênh đến từ các thị trường trọng điểm trong khu vực APAC như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Australia, New Zealand, Hong Kong SAR và Bangladesh. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi ý tưởng hợp tác và khám phá hướng phát triển chất lượng cao.

APAC General Manager Dirk Yin

Tập trung vào các cơ hội mới nổi trong ba phân khúc thị trường chính — SMB, SME và ISP — hội nghị đã phân tích tiềm năng thị trường cũng như chiến lược triển khai của từng lĩnh vực, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế số tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu với đối tác kênh, Ruijie Networks đã đạt được sự đồng thuận vững chắc về định hướng phát triển trong tương lai và xác định rõ lộ trình cốt lõi cho tăng trưởng phối hợp và mở rộng khu vực. Điều này tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các nhà phân phối, tạo nền tảng vững chắc để cùng khai thác thị trường APAC và đạt được tăng trưởng kép về quy mô kinh doanh cũng như hiệu quả tổng thể.

Trong phiên toàn thể, ông Dirk Yin, Tổng Giám đốc Ruijie Networks khu vực APAC, đã điểm lại các thành tựu tăng trưởng của Ruijie trong ba năm qua và chia sẻ kế hoạch mở rộng giai đoạn tiếp theo tại khu vực APAC. Các bài phát biểu chính đã nhấn mạnh những cơ hội và thách thức quan trọng của thị trường, bao gồm định hướng phát triển sản phẩm cho các kịch bản SMB, nâng cao hỗ trợ dịch vụ cho các đối tác ISP cấp cao, cũng như các pain point mới nổi trong phân khúc SME. Hội nghị cũng tổ chức lễ vinh danh và trao giải cho các đối tác.

Trong phần ra mắt sản phẩm và giải pháp, Ruijie đã giới thiệu các đổi mới mới dựa trên nhu cầu thực tế của nhiều kịch bản như mạng gia đình, triển khai CCTV, public Wi-Fi và người dùng tại nhà. Các sản phẩm mới bao gồm Wi-Fi 7 ultra-low-temperature wall-mounted AP, switch chống nước, switch ES2 thế hệ mới, sản phẩm ONT thế hệ tiếp theo và hàng loạt tính năng AI, giúp các đơn vị triển khai giải quyết thách thức dự án thực tế và tạo thêm giá trị gia tăng cho các đối tác SMB và ISP.

Ruijie chính thức ra mắt Cybrey — thương hiệu mạng AI-native mới dành cho các doanh nghiệp SME toàn cầu. Được xây dựng trên kiến trúc Cloud Edge Agentic Network (CEAN), Cybrey tích hợp các năng lực ACN, SSE, AIOps, NOC và UM. Danh mục sản phẩm bao gồm tường lửa CF, gateway CR, access point CAP, switch CS và Cybrey Cloud. Cybrey mang lại tốc độ triển khai nhanh gấp 5 lần, giảm 80% độ phức tạp cấu hình, đạt tỷ lệ xử lý sự cố từ xa 90% và giúp giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) lên tới 50%.

Về Ruijie Networks

Ruijie Networks là nhà cung cấp hàng đầu về hạ tầng và giải pháp mạng. Reyee phục vụ thị trường SMB, trong khi Cybrey mới ra mắt tập trung vào phân khúc SME. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ theo kịch bản, Ruijie giúp các tổ chức xây dựng, quản lý và mở rộng hệ thống mạng ổn định và tin cậy.

SOURCE Ruijie Networks