Ruijie Networks Menganjurkan 2026 SBG APAC Channel Partner Summit di Chongqing; Melancarkan Jenama SME Cybrey

CHONGQING, China, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Ruijie Networks telah menganjurkan 2026 SBG Asia-Pacific Channel Partner Summit di Chongqing dengan tema utama "Evolution for Expansion". Sebagai inisiatif penting untuk terus memperkukuh pasaran Asia-Pasifik serta memperdalam kerjasama saluran, sidang kemuncak ini menghimpunkan lebih daripada 500 rakan kongsi saluran dari pasaran dan wilayah utama APAC termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, Hong Kong SAR dan Bangladesh. Para peserta berkumpul untuk bertukar idea kerjasama serta meneroka hala tuju pembangunan berkualiti tinggi bersama-sama.

APAC General Manager Dirk Yin

Dengan memberi tumpuan kepada peluang baharu dalam tiga segmen pasaran utama — SMB, SME dan ISP — sidang kemuncak ini menganalisis potensi pasaran serta strategi pembangunan bagi setiap segmen sejajar dengan trend pertumbuhan ekonomi digital di rantau Asia-Pasifik. Melalui perbincangan mendalam bersama rakan kongsi saluran, Ruijie Networks mencapai konsensus kukuh mengenai pembangunan masa hadapan dan memperjelas roadmap teras untuk pertumbuhan kolaboratif serta pengembangan serantau. Ini seterusnya mengukuhkan kerjasama menang-menang dengan pengedar dan membina asas yang kukuh untuk bersama-sama meneroka pasaran APAC serta mencapai pertumbuhan berganda dari segi skala perniagaan dan manfaat keseluruhan.

Dalam sesi plenary, Dirk Yin, General Manager Ruijie Networks APAC, mengimbas pencapaian pertumbuhan Ruijie sepanjang tiga tahun lalu dan berkongsi pelan pengembangan fasa seterusnya di rantau APAC. Ucapan utama menekankan peluang dan cabaran pasaran utama, termasuk evolusi produk untuk senario SMB, peningkatan sokongan perkhidmatan untuk rakan kongsi ISP elite, serta pain point yang semakin berkembang dalam segmen SME. Sidang kemuncak ini turut menampilkan sesi penghargaan dan anugerah rakan kongsi.

Dalam sesi pelancaran produk dan penyelesaian, Ruijie memperkenalkan inovasi baharu berdasarkan keperluan senario seperti rangkaian kediaman, pemasangan CCTV, public Wi-Fi dan pengguna rumah. Pelancaran baharu termasuk Wi-Fi 7 ultra-low-temperature wall-mounted AP, suis kalis air, suis ES2 generasi baharu, produk ONT generasi seterusnya, serta pelbagai fungsi berasaskan AI. Inovasi ini membantu pemasang menangani cabaran projek sebenar serta mewujudkan nilai tambahan untuk rakan kongsi SMB dan ISP.

Ruijie turut melancarkan Cybrey secara rasmi, sub-jenama rangkaian AI-native baharu untuk SME global. Dibina berasaskan seni bina Cloud Edge Agentic Network (CEAN), Cybrey mengintegrasikan keupayaan ACN, SSE, AIOps, NOC dan UM. Portfolio produk Cybrey merangkumi CF firewall, CR gateway, CAP access point, CS switch, serta Cybrey Cloud. Cybrey menawarkan pemasangan 5 kali lebih pantas, mengurangkan kerumitan konfigurasi sebanyak 80%, mencapai kadar penyelesaian masalah jarak jauh sehingga 90%, serta mengurangkan total cost of ownership (TCO) sehingga 50%.

Mengenai Ruijie Networks

Ruijie Networks ialah penyedia infrastruktur dan penyelesaian rangkaian terkemuka. Reyee memberi tumpuan kepada pasaran SMB, manakala Cybrey yang baru dilancarkan memfokuskan segmen SME. Melalui produk dan perkhidmatan berasaskan senario, Ruijie membantu organisasi membina, mengurus dan mengembangkan rangkaian yang boleh dipercayai.

