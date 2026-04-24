Ruijie Networks Gelar 2026 SBG APAC Channel Partner Summit di Chongqing; Luncurkan Merek SME Cybrey

Dengan berfokus pada peluang baru di tiga segmen pasar utama — SMB, SME, dan ISP — summit ini menganalisis potensi pasar serta strategi penataan masing-masing jalur bisnis sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi digital di Asia-Pasifik. Melalui diskusi mendalam bersama mitra channel, Ruijie Networks mencapai kesepakatan kuat terkait arah pengembangan ke depan dan memperjelas roadmap inti untuk pertumbuhan kolaboratif serta ekspansi regional. Hal ini semakin memperkuat kemitraan win-win dengan distributor, sekaligus membangun fondasi yang solid untuk bersama-sama memperluas pasar APAC dan mencapai pertumbuhan ganda baik dari skala bisnis maupun manfaat komprehensif.

Dalam sesi plenary, Dirk Yin, General Manager Ruijie Networks APAC, meninjau pencapaian pertumbuhan Ruijie selama tiga tahun terakhir dan membagikan roadmap ekspansi tahap berikutnya di kawasan APAC. Sesi keynote menyoroti peluang dan tantangan pasar utama, termasuk evolusi produk untuk skenario SMB, peningkatan dukungan layanan bagi mitra ISP elite, serta pain point yang berkembang di segmen SME. Summit ini juga menghadirkan sesi penghargaan dan apresiasi bagi para mitra.

Pada sesi peluncuran produk dan solusi, Ruijie memperkenalkan inovasi baru berdasarkan kebutuhan berbagai skenario seperti jaringan residensial, deployment CCTV, public Wi-Fi, dan pengguna rumahan. Produk terbaru mencakup Wi-Fi 7 ultra-low-temperature wall-mounted AP, switch tahan air, switch ES2 generasi baru, produk ONT generasi berikutnya, serta berbagai fitur berbasis AI. Inovasi ini membantu installer mengatasi tantangan proyek nyata sekaligus menciptakan nilai tambahan bagi mitra SMB dan ISP.

Ruijie secara resmi meluncurkan Cybrey, sub-brand jaringan AI-native baru untuk SME global. Dibangun berdasarkan arsitektur Cloud Edge Agentic Network (CEAN), Cybrey mengintegrasikan kapabilitas ACN, SSE, AIOps, NOC, dan UM. Portofolionya mencakup CF firewall, CR gateway, CAP access point, CS switch, dan Cybrey Cloud. Cybrey menghadirkan deployment 5x lebih cepat, menurunkan kompleksitas konfigurasi hingga 80%, mencapai 90% tingkat penyelesaian masalah jarak jauh, serta mengurangi total cost of ownership (TCO) hingga 50%.

Tentang Ruijie Networks

Ruijie Networks adalah penyedia infrastruktur jaringan dan solusi terkemuka. Reyee melayani pasar SMB, sementara Cybrey yang baru diluncurkan berfokus pada segmen SME. Melalui produk dan layanan berbasis skenario, Ruijie membantu organisasi membangun, mengelola, dan memperluas jaringan yang andal.

