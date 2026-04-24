Ruijie Networks จัดงาน 2026 SBG APAC Channel Partner Summit ที่ฉงชิ่ง พร้อมเปิดตัวแบรนด์ SME "Cybrey"
24 Apr, 2026, 18:18 CST
ฉงชิ่ง จีน 24 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Ruijie Networks จัดงาน 2026 SBG Asia-Pacific Channel Partner Summit อย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองฉงชิ่ง ภายใต้ธีม "Evolution for Expansion" โดยงานครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในการขยายตลาดเอเชียแปซิฟิกและยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย ภายในงานมีพันธมิตรกว่า 500 รายจากตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง และบังกลาเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือและสำรวจแนวทางการพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมกัน
การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นโอกาสใหม่ใน 3 กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ SMB, SME และ ISP พร้อมวิเคราะห์ศักยภาพตลาดและกลยุทธ์การวางแผนของแต่ละกลุ่ม ตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการหารือเชิงลึกกับพันธมิตร Ruijie Networks ได้บรรลุฉันทามติที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต และกำหนดโรดแมปหลักสำหรับการเติบโตร่วมกันและการขยายธุรกิจระดับภูมิภาค ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือแบบ win-win กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในการขยายตลาดเอเชียแปซิฟิกและผลักดันการเติบโตทั้งด้านขนาดธุรกิจและผลประโยชน์โดยรวม
ในช่วง Plenary Session คุณ Dirk Yin ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค APAC ของ Ruijie Networks ได้ทบทวนความสำเร็จด้านการเติบโตของ Ruijie ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการขยายธุรกิจในระยะถัดไปของภูมิภาค APAC โดยหัวข้อ Keynote ได้เน้นถึงโอกาสและความท้าทายสำคัญของตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสถานการณ์ SMB การยกระดับการสนับสนุนบริการสำหรับพันธมิตร ISP ระดับ Elite และ pain point ที่กำลังเกิดขึ้นในตลาด SME นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องพันธมิตร
ในช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชัน Ruijie ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของหลากหลายสถานการณ์ เช่น เครือข่ายภายในบ้าน การติดตั้ง CCTV Public Wi-Fi และผู้ใช้งานทั่วไป โดยมีการเปิดตัว Wi-Fi 7 ultra-low-temperature wall-mounted AP, สวิตช์กันน้ำ, สวิตช์ ES2 รุ่นใหม่, ผลิตภัณฑ์ ONT รุ่นถัดไป รวมถึงฟีเจอร์ AI จำนวนมาก เพื่อช่วยผู้ติดตั้งแก้ปัญหาในโปรเจกต์จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพันธมิตร SMB และ ISP
Ruijie ได้เปิดตัว Cybrey อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นแบรนด์เครือข่าย AI-native สำหรับ SME ทั่วโลก โดย Cybrey ถูกพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Cloud Edge Agentic Network (CEAN) และผสานความสามารถของ ACN, SSE, AIOps, NOC และ UM กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย CF Firewall, CR Gateway, CAP Access Point, CS Switch และ Cybrey Cloud โดย Cybrey สามารถเพิ่มความเร็วในการติดตั้งได้ถึง 5 เท่า ลดความซับซ้อนของการตั้งค่า 80% เพิ่มอัตราการแก้ปัญหาระยะไกลเป็น 90% และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้สูงสุดถึง 50%
เกี่ยวกับ Ruijie Networks
Ruijie Networks เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันเครือข่ายชั้นนำ Reyee ให้บริการตลาด SMB ขณะที่ Cybrey ที่เปิดตัวใหม่มุ่งเน้นตลาด SME Ruijie ช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง จัดการ และขยายเครือข่ายที่เชื่อถือได้ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบตามสถานการณ์การใช้งานจริง
