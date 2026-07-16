在喧囂中尋得寧靜：海信為2026年國際足聯世界盃™全部16座主辦城市打造更具包容性觀賽體驗

為消除這類觀賽障礙，賽事期間，各球場入口外均部署海信專屬移動感官舒緩專車，球場商業展區內也配套專用感官舒緩室。這些安靜舒適的空間可供球迷短暫休憩、平復感官、重新調整；空間內搭載海信高端顯示屏，播放舒緩氛圍感畫面，打造鬆弛平和的休憩環境。

海信還為有感官需求的家庭創造便捷觀賽通道，讓他們能夠在適配環境下觀看2026年國際足聯世界盃TM賽事。Ana一家便是海信感官包容項目的體驗家庭之一。Ana表示：「自從家裡有人出現感官敏感問題，熱愛足球這件事於我們全家而言，一直多了幾分阻礙。」

KultureCity執行董事Uma Srivastava認為這項技術不僅是一種工具，更是連接球場激情與球迷寧靜需求之間的橋樑：「海信電視呈現柔和舒緩的視覺內容，依託先進畫質技術呈現均衡清晰的畫面，有助於平復情緒、調節感官狀態。」

海信融合前沿科技、無障礙支持與社群互動，打造一場容納更多球迷、人人都能產生歸屬感的2026年國際足聯世界盃TM賽事體驗。這一舉措體現了海信長期的ESG承諾，以創新為全球社群打造更便捷、更有溫度的體驗，將Innovating a Brighter Life（有愛，科技也動情‌）的品牌願景落地於凝聚大眾的體育時刻。

點擊鏈接查看海信如何讓每一位球迷都融入賽事：https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子產品領先品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專註於提供高質量的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視領域全球排名第一（2023年-2026年第一季度）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界盃TM官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。

SOURCE Hisense