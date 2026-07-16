ค้นพบความสงบท่ามกลางเสียงเชียร์: Hisense สร้างประสบการณ์ FIFA World Cup 2026™ ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับแฟนบอลใน 16 เมืองเจ้าภาพ

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Hisense

16 Jul, 2026, 12:51 CST

ชิงเต่า, จีน, 16 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ร่วมมือกับ FIFA และ KultureCity เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าชมการแข่งขันที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับแฟนบอลที่มีเงื่อนไขด้านประสาทสัมผัสใน 16 เมืองเจ้าภาพของการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™

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สำหรับแฟนฟุตบอลหลายล้านคน พลังแห่งการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ มาจากเสียงเชียร์อันกึกก้องและบรรยากาศอันเร้าใจภายในสนาม อย่างไรก็ตาม สำหรับแฟนบอลที่มีความไวต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส รวมถึงผู้ที่มีภาวะออทิสติกและผู้ที่มีความผิดปกติในการประมวลผลข้อมูลจากประสาทสัมผัส สิ่งเร้าเหล่านี้อาจรุนแรงเกินไปจนทำให้ไม่สามารถเพลิดเพลินกับการแข่งขันได้อย่างเต็มที่

เพื่อช่วยลดอุปสรรคดังกล่าว Hisense ได้จัดรถเคลื่อนที่สำหรับรองรับผู้ที่มีความไวต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสภายไว้บริเวณทางเข้าสนามแข่งขันในทุกเมืองเจ้าภาพ ควบคู่กับห้องพักผ่อนสำหรับผู้ที่มีความไวต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสภายในพื้นที่จัดแสดงเชิงพาณิชย์ของสนามตลอดการแข่งขัน พื้นที่ที่เงียบสงบและเป็นมิตรเหล่านี้เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้หยุดพัก ผ่อนคลาย และจัดการกับสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส โดยใช้จอแสดงผลระดับพรีเมียมของ Hisense ถ่ายทอดภาพบรรยากาศที่ช่วยสร้างความสงบและผ่อนคลาย

นอกจากนี้ Hisense ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีสมาชิกซึ่งมีความต้องการด้านประสาทสัมผัสได้เข้าชมการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ในสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น โดยครอบครัวของ Ana เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวผ่านโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ Hisense "การรักฟุตบอลเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับครอบครัวของเรามาโดยตลอด นับตั้งแต่เรารู้ว่าความต้องการด้านประสาทสัมผัสจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา" Ana กล่าว

Uma Srivastava ผู้อำนวยการบริหารของ KultureCity มองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นมากกว่าเครื่องมือ แต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบรรยากาศอันคึกคักของสนามกับความต้องการความสงบของแฟนบอล โดยกล่าวว่า "โทรทัศน์ของ Hisense แสดงภาพที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย เทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ Hisense ถ่ายทอดภาพที่คมชัดและสมดุล ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายและการปรับสมดุลของประสาทสัมผัส"

ด้วยการผสานเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของชุมชน Hisense กำลังช่วยสร้างประสบการณ์ FIFA World Cup 2026™ ที่ทำให้แฟนบอลจำนวนมากขึ้นรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันและเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง ความริเริ่มนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้าน ESG ของ Hisense ในการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงได้และมีความหมายมากยิ่งขึ้นสำหรับชุมชนทั่วโลก พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" ให้เป็นจริงผ่านช่วงเวลาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการที่ Hisense ช่วยให้แฟนบอลทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันได้ที่: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชัน IT อัจฉริยะคุณภาพสูง จากข้อมูลของ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มโทรทัศน์ขนาด 100 นิ้วขึ้นไปในช่วงปี 2566–2568 และในฐานะผู้บุกเบิก RGB MiniLED บริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED รุ่นถัดไป Hisense ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026 มุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก

SOURCE Hisense

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