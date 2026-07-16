함성 속에서 평온을 찾다: 하이센스, 16개 개최 도시 전역의 팬들을 위해 더 포용적인 2026 피파 월드컵™ 경험 창출

칭다오, 중국, 2026년 7월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 가정용 기기 분야의 선도 브랜드인 하이센스(Hisense)가 피파와 컬처시티(KultureCity)와 협력하여 2026 피파 월드컵™(FIFA World Cup 2026™)의 16개 개최 도시 전역에서 감각 민감성을 가진 팬들을 위해 더 포용적인 경기일 경험을 제공하는 데 힘쓰고 있다.

수백만 명의 축구 팬들에게 2026 피파 월드컵™ 경기의 에너지는 관중의 함성과 경기장의 짜릿함에서 나온다. 하지만 자폐증을 가진 일부 사람들과 기타 감각 처리 요구를 가진 감각 민감성 팬들에게는 이러한 시각과 소리가 부담으로 다가올 수 있어, 경기를 완전히 즐기기 어렵게 만든다.

이러한 장벽을 제거하는 데 도움을 주기 위해 하이센스 브랜드의 모바일 감각 차량이 모든 개최 도시의 경기장 입구 밖에 배치됐으며, 토너먼트 내내 경기장 상업 전시 구역에는 전용 감각 룸도 마련되었다. 아늑하고 편안한 이 공간들은 팬들에게 잠시 멈추고 마음을 가다듬으며 감각 자극을 조율할 수 있는 장소를 제공하고, 프리미엄 하이센스 디스플레이는 차분한 앰비언트 영상을 제공해 더 편안한 환경을 조성하는 데 도움을 준다.

하이센스는 또한 감각 요구를 가진 가족들이 접근성이 더 높은 환경에서 2026 피파 월드컵™ 경기에 참석할 수 있는 기회를 제공했다. 아나(Ana)의 가족은 하이센스의 감각 포용 이니셔티브를 통해 토너먼트를 경험한 이들 중 하나였다. 아나는 "감각 요구가 우리 일상의 일부가 될 것임을 알게 된 이후로 축구를 사랑하는 것은 우리 가족에게 항상 조금 어려운 일이었다"고 말했다.

컬처시티의 우마 스리바스타바(Uma Srivastava) 상무이사는 이 기술을 단순한 도구를 넘어 경기장의 강렬함과 팬들이 필요로 하는 평온함을 이어주는 가교 역할을 한다고 보았다. "하이센스 텔레비전은 차분한 시각적 콘텐츠를 제공한다. 하이센스의 첨단 기술은 이완과 감각 조절을 지원하도록 설계된 명확하고 균형 잡힌 시각 자료를 전달한다."

기술, 접근성 지원, 커뮤니티 참여를 결합함으로써 하이센스는 더 많은 팬들이 소외되지 않고 서로 연결돼 있다고 느낄 수 있는 2026 피파 월드컵™ 경험을 만드는 데 도움을 주고 있다. 이 이니셔티브는 혁신을 활용하여 전 세계 커뮤니티에 대한 접근성이 더 높고 의미 있는 경험을 창출하려는 하이센스의 장기적인 ESG 약속을 반영하며, 사람들을 하나로 모으는 순간들을 통해 '더 밝은 삶을 혁신한다(Innovating a Brighter Life)'는 비전을 실현하고 있다.

하이센스가 모든 팬들이 경기의 일부가 되도록 돕는 방식은 여기에서 확인할 수 있다. https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

하이센스 소개

1969년 설립된 하이센스는 160개국 이상에서 운영되는 세계적으로 인정받는 가전 및 소비자 전자제품 분야의 선도업체로, 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품, 지능형 IT 솔루션 제공을 전문으로 한다. 옴디아(Omdia)에 따르면, 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지하고 있다(2023-2026년 1분기). RGB 미니LED의 기원(The Origin of RGB MiniLED)으로서, 하이센스는 차세대 RGB 미니LED 혁신을 지속적으로 선도하고 있다. 2026 피파 월드컵™의 공식 스폰서로서 하이센스는 전 세계 관객들과 연결하는 방식을 통해 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

SOURCE Hisense