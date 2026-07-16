Un havre de calme au milieu du tumulte : Hisense propose aux supporters des expériences plus inclusives de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ dans les 16 villes hôtes

QINGDAO, Chine, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque leader mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, s'associe à la FIFA et à KultureCity afin d'offrir aux supporters présentant des sensibilités sensorielles une expérience plus inclusive les jours de match et ce dans les 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM.

Pour des millions de fans de football, l'énergie qui se dégage d'un match de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM est liée aux acclamations de la foule et à l'effervescence qui règne dans le stade. Toutefois, pour les fans présentant des hypersensibilités sensorielles, notamment certaines personnes autistes ou ayant d'autres besoins en matière d'approche sensorielle, ces images et ces sons peuvent s'avérer très perturbateurs, ce qui les empêche de profiter pleinement de l'expérience.

Afin de contribuer à supprimer ces obstacles, des véhicules sensoriels mobiles de la marque Hisense sont stationnés à l'entrée des stades dans toutes les villes hôtes, tandis que des salles sensorielles dédiées sont aménagées dans les zones d'exposition commerciales des stades tout au long du tournoi. Ces espaces calmes et accueillants offrent aux fans un lieu où faire une pause, se ressourcer et gérer les stimuli sensoriels, grâce à des écrans Hisense haut de gamme qui diffusent des images d'ambiance apaisantes contribuant à créer un environnement plus serein.

Hisense a également permis aux familles ayant des besoins sensoriels d'assister aux matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM dans un environnement plus accessible. La famille d'Ana faisait partie de celles qui ont pu vivre le tournoi grâce à l'initiative d'inclusion sensorielle de Hisense. « Vivre notre passion pour le football a toujours été un peu compliqué pour notre famille depuis que nous avons appris que les besoins sensoriels feraient désormais partie de notre quotidien », a déclaré Ana.

Pour Uma Srivastava, directrice générale de KultureCity, cette technologie est bien plus qu'un simple outil : c'est un pont entre l'effervescence du stade et le besoin de calme des supporters. « Les téléviseurs Hisense diffusent des contenus visuels apaisants. La technologie de pointe de Hisense offre des images nettes et équilibrées, conçues pour favoriser la détente et la régulation sensorielle. »

En alliant technologie, mesures d'accessibilité et engagement communautaire, Hisense propose une expérience de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM permettant à davantage de supporters de se sentir inclus et connectés. Cette initiative reflète l'engagement à long terme de Hisense en matière d'ESG, qui consiste à mettre l'innovation au service de la création d'expériences plus accessibles et plus enrichissantes pour les communautés du monde entier, concrétisant ainsi sa vision « Innovating a Brighter Life » à travers des moments qui rassemblent les gens.

Découvrez ici comment Hisense donne à chaque fan la sensation de participer pleinement au match : https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération dans ce domaine. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.