2026新加坡國際藝術節以「Let's Play！」為號角開啟藝術盛宴

新加坡2026年5月6日 /美通社/ -- 由Arts House Group主辦的新加坡國際藝術節(SIFA)將於2026年5月15日至30日重磅回歸，本屆藝術節以 「Let's Play！」為主題口號，邀請觀眾通過藝術進行探索、實驗與聯結。本屆藝術節由藝術總監Chong Tze Chien掌舵，正式開啟為期三年的全新策展脈絡，聚焦新加坡表演藝術發展版圖：致敬過往、審視當下、暢想未來。

2026年新加坡國際藝術節設有五大節目板塊，為觀眾帶來多元藝術體驗：Festival Stage呈獻大型專業劇目；Festival Village坐落於歷史古跡皇后坊草坪，依托國家古跡建築群，上演免費開放式戶外演出；Festival Play!Ground主打互動藝術作品與街頭巡遊；Festival House打造適合闔家參與的藝術體驗；Festival Late Nites推出夜間特色節目。本屆藝術節活動範圍從新加坡文化藝術區延伸至全新的數字園區，把藝術盛會帶進居民區與民眾生活圈。