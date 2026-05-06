2026新加坡國際藝術節以「Let's Play！」為號角開啟藝術盛宴
新聞提供者Arts House Group
06 5月, 2026, 09:52 CST
新加坡2026年5月6日 /美通社/ -- 由Arts House Group主辦的新加坡國際藝術節(SIFA)將於2026年5月15日至30日重磅回歸，本屆藝術節以 「Let's Play！」為主題口號，邀請觀眾通過藝術進行探索、實驗與聯結。本屆藝術節由藝術總監Chong Tze Chien掌舵，正式開啟為期三年的全新策展脈絡，聚焦新加坡表演藝術發展版圖：致敬過往、審視當下、暢想未來。
2026年新加坡國際藝術節設有五大節目板塊，為觀眾帶來多元藝術體驗：Festival Stage呈獻大型專業劇目；Festival Village坐落於歷史古跡皇后坊草坪，依托國家古跡建築群，上演免費開放式戶外演出；Festival Play!Ground主打互動藝術作品與街頭巡遊；Festival House打造適合闔家參與的藝術體驗；Festival Late Nites推出夜間特色節目。本屆藝術節活動範圍從新加坡文化藝術區延伸至全新的數字園區，把藝術盛會帶進居民區與民眾生活圈。
2026新加坡國際藝術節匯聚新加坡及全球極具影響力的藝術創作者佳作：
- 《Last Rites》由劉曉義（新加坡）導演，集結多國資深表演藝術家，探討落幕與傳承的人生命題。
- 《Salesman之死》由Jeremy Tiang編劇、Danny Yeo（新加坡）執導，以1983年阿瑟•米勒赴北京導演《推銷員之死》的歷史事件為藍本，在全球化交融的當下，反思文化歸屬權議題。
- T.H.E Dance Company（新加坡）的《熟悉的陌生》集結東南亞舞者，演繹文化底色、數字身份與日常社會規範，如何交織塑造當代生活。
- 《Noli Timere》由Rebecca Lazier（加拿大）×Janet Echelman（美國）打造，融合現代舞與先鋒馬戲，打造高空懸浮沉浸式演出。
- Caroline Guiela Nguyen（法國）的《LACRIMA》以一場虛構巴黎高級定制皇室婚禮為背景，挖掘浮華背後真實的人性百態。
- 《海達・高布樂》(Hedda Gabler)由Lee Hye-young（韓國）主演，全新現代改編易卜生經典名劇，剖析人性慾望、內心困頓與世俗禮教的桎梏。
- Teatro La Plaza(秘魯)打造的《Hamlet》由唐氏綜合征演員演繹莎翁悲劇，借哈姆雷特訴說自身的渴望與苦悶。
- 《The Lighthouse》由Patch Theatre(澳大利亞)出品，專為家庭觀眾打造沉浸式演出，集裝置藝術、科學探索、潮流派對氛圍於一體。
- 《AUTOMATA》，由Hothouse(新加坡) 策劃的深夜藝術系列，聚焦儀式感表達與機械軀體美學，特邀音樂製作人Guzz（中國）等藝術家加盟參演。
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媒體聯繫人：Lee Say Hua，電郵：[email protected]，電話：+65 96684605
SOURCE Arts House Group
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