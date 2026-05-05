SINGAPORE INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS 2026 เปิดเวทีภายใต้ธีม "Let's Play!"
News provided byArts House Group
05 May, 2026, 16:29 CST
สิงคโปร์, 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เทศกาล Singapore International Festival of Arts (SIFA) ซึ่งจัดโดย Arts House Limited เตรียมกลับมาอีกครั้งระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 พฤษภาคม 2569 ภายใต้แนวคิด "Let's Play!" เชิญชวนผู้ชมร่วมสำรวจ ทดลอง และเชื่อมโยงผ่านศิลปะ โดยมี Chong Tze Chien ผู้อำนวยการเทศกาล นำพาเทศกาลเข้าสู่กรอบการจัดงานระยะเวลา 3 ปีครั้งใหม่ที่ติดตามพัฒนาการของศิลปะการแสดงในสิงคโปร์ ทั้งการยกย่องอดีต การสำรวจปัจจุบัน และการจินตนาการถึงอนาคต
SIFA 2026 นำเสนอ 5 เสาหลักของโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าถึงศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ Festival Stage สำหรับการแสดงขนาดใหญ่, Festival Village ณ Empress Lawn ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีท่ามกลางฉากหลังของสถานที่สำคัญระดับชาติ, Festival Play!Ground สำหรับผลงานเชิงโต้ตอบและขบวนพาเหรด, Festival House สำหรับกิจกรรมที่เหมาะกับครอบครัว และ Festival Late Nites สำหรับโปรแกรมยามค่ำคืน โดยกิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่ย่านกลางเมืองไปจนถึงย่านดิจิทัลใหม่ของสิงคโปร์ และขยายเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ
SIFA 2026 รวบรวมศิลปินชั้นนำจากสิงคโปร์และทั่วโลก ได้แก่:
- Last Rites โดย Liu Xiaoyi (สิงคโปร์) นำเสนอนักแสดงละครเวทีรุ่นใหญ่จากหลากหลายวัฒนธรรม สำรวจประเด็นการสิ้นสุดและมรดกที่ทิ้งไว้
- Salesman之死 โดย Jeremy Tiang และผู้กำกับ Danny Yeo (สิงคโปร์) ตีความใหม่จากการแสดง Death of a Salesman เวอร์ชันปักกิ่งปี 2526 ของ Arthur Miller ตั้งคำถามเรื่องความเป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน
- Strangely Familiar《熟悉的陌生》 โดย T.H.E Dance Company (สิงคโปร์) นำเสนอการแสดงจากศิลปินในภูมิภาค สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม อัตลักษณ์ดิจิทัล และวิถีชีวิตร่วมสมัย
- Noli Timere โดย Rebecca Lazier (แคนาดา) ร่วมกับ Janet Echelman (สหรัฐฯ) ผสมผสานการเต้นร่วมสมัยกับศิลปะการแสดงแนวเซอร์คัสในรูปแบบการแสดงกลางอากาศ
- LACRIMA โดย Caroline Guiela Nguyen (ฝรั่งเศส) ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังโลกแฟชั่นชั้นสูง ผ่านงานแต่งงานของราชวงศ์ในปารีสแบบสมมติ
- Hedda Gabler นำแสดงโดย Lee Hye-young (เกาหลีใต้) ในการตีความร่วมสมัยของบทประพันธ์คลาสสิกของ Henrik Ibsen ที่สำรวจความปรารถนา ความอัดอั้น และข้อจำกัดทางสังคม
- Hamlet โดย Teatro La Plaza (เปรู) นำแสดงโดยนักแสดงที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ถ่ายทอดความต้องการและความอึดอัดผ่านโศกนาฏกรรมของ William Shakespeare
- The Lighthouse โดย Patch Theatre (ออสเตรเลีย) การแสดงเชิงประสบการณ์สำหรับครอบครัว ผสมผสานการติดตั้งศิลปะ การสำรวจเชิงวิทยาศาสตร์ และบรรยากาศแบบปาร์ตี้
- AUTOMATA ซีรีส์การแสดงช่วงดึกที่คัดสรรโดย Hothouse (สิงคโปร์) สำรวจแนวคิดพิธีกรรมและร่างกายจักรกล โดยมีศิลปินอย่าง Guzz โปรดิวเซอร์เพลง (จีน) เข้าร่วม
สำหรับรายละเอียดโปรแกรมทั้งหมดและการจำหน่ายบัตร สามารถเข้าชมได้ที่ sifa.sg
ติดต่อสื่อ: Lee Say Hua, [email protected], +65 96684605
SOURCE Arts House Group
Share this article