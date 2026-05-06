シンガポール国際芸術祭2026、「遊ぼう！（Let's Play!）」をテーマに掲げて開幕へ

シンガポール、2026年5月4日 /PRNewswire/ -- Arts House Groupが主催するシンガポール国際芸術祭（Singapore International Festival of Arts、SIFA）は、2026年5月15日から30日まで、「遊ぼう！（Let's Play!）」をキャッチフレーズに、芸術を通じて観客を探求、実験、交流へと誘います。フェスティバル・ディレクターのChong Tze Chien氏が率いる本芸術祭は、過去を称え、現在を検証し、未来を想像しながら、シンガポールの舞台芸術の全体像をたどる新たな3年間のキュレーションの軌跡が始まります。

SIFA 2026の5つのプログラムの柱は、芸術を体験する多様な方法を提供します：大規模な公演に対応するフェスティバル・ステージ、歴史的なエンプレス・ローンにある、国の記念建造物を背景としたオープンアクセス・パフォーマンスのためのフェスティバル・ビレッジ、体験型の作品やパレードのためのフェスティバル・プレイ！グラウンド、家族向けの体験を提供するフェスティバル・ハウス、そして夜間のプログラムのためのフェスティバル・レイト・ナイツ。シビック地区からシンガポール最新のデジタル地区まで広がるプログラムにより、本芸術祭を市民が生活する中心部（ハートランド）へと届けます。

SIFA returns from 15 to 30 May 2026 with the tagline “Let’s Play!”. Speed Speed

SIFA 2026は、シンガポールおよび世界各地から力強い芸術家の声を結集させます：

Liu Xiaoyi氏 （シンガポール）による 「Last Rites」 では、異なる文化圏のベテラン演劇人が、終焉と遺産というテーマを探求します

（シンガポール）による では、異なる文化圏のベテラン演劇人が、終焉と遺産というテーマを探求します 劇作家の Jeremy Tiang氏 と演出家の Danny Yeo氏 （シンガポール）による 「セールスマンの死」 は、Arthur Miller氏が1983年に北京で上演した 「セールスマンの死（Death of a Salesman）」 を新たな解釈で上演し、相互接続された世界における文化的所有権に問いを投げかけます

と演出家の （シンガポール）による は、Arthur Miller氏が1983年に北京で上演した を新たな解釈で上演し、相互接続された世界における文化的所有権に問いを投げかけます T.H.E Dance Company （シンガポール）による 「Strangely Familiar《熟悉的陌生》」 は、現代生活において文化、デジタルアイデンティティ、および日常の規範がどのように絡み合っているかを、この地域のパフォーマーが探究します

（シンガポール）による は、現代生活において文化、デジタルアイデンティティ、および日常の規範がどのように絡み合っているかを、この地域のパフォーマーが探究します Rebecca Lazier氏 （カナダ）と Janet Echelman氏 （米国）による 「Noli Timere」 は、コンテンポラリーダンスと前衛的なサーカスを組み合わせた空中パフォーマンスです

（カナダ）と （米国）による は、コンテンポラリーダンスと前衛的なサーカスを組み合わせた空中パフォーマンスです Caroline Guiela Nguyen氏 （フランス）による 「LACRIMA」 は、架空のパリのオートクチュール・ロイヤルウェディングの依頼を舞台に、その背後にある人間模様を探ります

（フランス）による は、架空のパリのオートクチュール・ロイヤルウェディングの依頼を舞台に、その背後にある人間模様を探ります Lee Hye-young氏 （韓国）が主演を務める 「ヘッダ・ガブラー（Hedda Gabler）」 は、Ibsenの古典を現代版として新たな解釈で上演し、欲望、挫折、および社会的制約を探究します

（韓国）が主演を務める は、Ibsenの古典を現代版として新たな解釈で上演し、欲望、挫折、および社会的制約を探究します Teatro La Plaza （ペルー）による 「ハムレット」 では、ダウン症の俳優たちが、シェークスピアの悲劇を通じて自らの欲望や葛藤を表現します

（ペルー）による では、ダウン症の俳優たちが、シェークスピアの悲劇を通じて自らの欲望や葛藤を表現します Patch Theatre （オーストラリア）による 「The Lighthouse」 は、インスタレーション、科学的探求、およびレイヴの要素を併せ持った没入型パフォーマンスで家族連れを魅了します

（オーストラリア）による は、インスタレーション、科学的探求、およびレイヴの要素を併せ持った没入型パフォーマンスで家族連れを魅了します Hothouse（シンガポール）がキュレーションする深夜シリーズ「AUTOMATA」では、音楽プロデューサーのGuzz氏（中国）などのアーティストを迎え、儀式と機械仕掛けの身体を探究します

フェスティバルの全ラインナップおよびチケット販売については、sifa.sgをご覧ください。

メディア連絡先：

Lee Say Hua、[email protected]、+65 96684605

SOURCE Arts House Group