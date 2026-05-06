SINGAPORE INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS 2026 HADIRKAN TEMA "LET'S PLAY!"

SIFA 2026 menghadirkan lima pilar program utama yang menawarkan beragam pengalaman seni. Festival Stage menampilkan produksi berskala besar, sedangkan Festival Village berlokasi di kawasan bersejarah Empress Lawn dan menyuguhkan pertunjukan terbuka dengan latar monumen nasional. Selain itu, Festival Play!Ground menghadirkan karya dan parade interaktif. Festival House dirancang sebagai pengalaman untuk keluarga, dan Festival Late Nites menyajikan program malam hari. Rangkaian kegiatan berlangsung dari Civic District hingga kawasan digital terbaru Singapura, sekaligus menjangkau wilayah permukiman.

Festival ini menampilkan beragam karya dari seniman Singapura dan mancanegara, antara lain:

Last Rites karya Liu Xiaoyi (Singapura) menghadirkan aktor teater lintasbudaya yang mengangkat tema tentang akhir kehidupan dan warisan

