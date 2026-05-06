싱가포르 국제 예술 축제 2026, '렛츠 플레이!' 무대 마련

싱가포르, 2026년 5월 4일 /PRNewswire/ -- 아츠 하우스 그룹(Arts House Group)이 주최하는 싱가포르 국제 예술 축제(Singapore International Festival of Arts, SIFA)가 '렛츠 플레이!(Let's Play!)'라는 슬로건으로 2026년 5월 15일부터 30일까지 돌아와 관객들이 예술을 통해 탐구하고, 실험하고, 연결할 수 있는 자리에 초대한다. 축제 디렉터 총쯔첸(Chong Tze Chien)이 이끄는 이번 축제는 싱가포르의 공연예술 지형을 추적하는 새로운 3년 큐레이터 아크에 진입하며, 과거를 기리고, 현재를 검토하며 미래를 상상한다.

SIFA returns from 15 to 30 May 2026 with the tagline “Let’s Play!”. Speed Speed

대규모 프로덕션을 위한 페스티벌 스테이지(Festival Stage), 도시의 국가 기념물을 배경으로 한 개방형 접근 공연을 위한 역사적인 엠프레스 론(Empress Lawn)의 페스티벌 빌리지(Festival Village), 상호작용 작품과 퍼레이드를 위한 페스티벌 플레이!그라운드(Festival Play!Ground), 가족 친화적 경험을 위한 페스티벌 하우스(Festival House), 야간 프로그래밍을 위한 페스티벌 레이트 나이츠(Festival Late Nites)라는 SIFA 2026의 5개 프로그램 주축은 예술을 경험하는 다양한 방법을 제공한다. 제공되는 프로그램은 시빅 디스트릭트(Civic District)에서 싱가포르의 최신 디지털 지구까지 걸쳐 있어, 축제를 중심지로 가져온다.

SIFA 2026은 싱가포르와 전 세계의 강력한 예술적 목소리들을 한데 모은다:

류샤오이(Liu Xiaoyi , 싱가포르)의 라스트 라이츠 (Last Rites) 는 서로 다른 문화의 연극 베테랑들이 끝과 유산의 주제를 탐구하는 작품이다.

, 싱가포르)의 는 서로 다른 문화의 연극 베테랑들이 끝과 유산의 주제를 탐구하는 작품이다. 극작가 제러미 티앙 (Jeremy Tiang) 과 연출가 대니 여 (Danny Yeo , 싱가포르)의 세일즈맨의 죽음 (Salesman之死) 은 아서 밀러의 1983년 베이징 세일즈맨의 죽음 공연을 재상상하며 서로 연결된 세계에서 문화적 소유권에 의문을 제기한다.

과 연출가 , 싱가포르)의 은 아서 밀러의 1983년 베이징 공연을 재상상하며 서로 연결된 세계에서 문화적 소유권에 의문을 제기한다. T.H.E 댄스 컴퍼니(T.H.E Dance Company , 싱가포르)의 스트레인즐리 패밀리어《 Strangely Familiar, 熟悉的陌生》 는 지역 출신 퍼포머들이 현대 삶에서 문화, 디지털 정체성, 일상적 규범이 어떻게 얽혀 있는지를 탐구한다.

, 싱가포르)의 는 지역 출신 퍼포머들이 현대 삶에서 문화, 디지털 정체성, 일상적 규범이 어떻게 얽혀 있는지를 탐구한다. 레베카 라지에(Rebecca Lazier , 캐나다)와 자넷 에첼맨 (Janet Echelman , 미국)의 놀리 티메레 (Noli Timere) 는 현대 무용과 아방가르드 서커스를 공중 공연으로 결합한다.

, 캐나다)와 , 미국)의 는 현대 무용과 아방가르드 서커스를 공중 공연으로 결합한다. 캐롤린 기엘라 응우옌(Caroline Guiela Nguyen , 프랑스)의 라크리마 (LACRIMA) 는 가상의 파리 오뜨꾸뛰르 왕실 결혼식 의뢰 이면의 인간 세계를 탐구한다.

, 프랑스)의 는 가상의 파리 오뜨꾸뛰르 왕실 결혼식 의뢰 이면의 인간 세계를 탐구한다. 헤다 가블러(Hedda Gabler) 는 이혜영 (한국)이 주연하여 욕망, 좌절, 사회적 제약을 탐구하는 입센(Ibsen) 고전의 현대적 재해석이다.

는 (한국)이 주연하여 욕망, 좌절, 사회적 제약을 탐구하는 입센(Ibsen) 고전의 현대적 재해석이다. 테아트로 라 플라자(Teatro La Plaza , 페루)의 햄릿 (Hamlet) 에서는 다운증후군을 가진 배우들이 셰익스피어의 비극을 통해 그들의 욕망과 좌절을 공유한다.

, 페루)의 에서는 다운증후군을 가진 배우들이 셰익스피어의 비극을 통해 그들의 욕망과 좌절을 공유한다. 패치 시어터(Patch Theatre , 호주)의 더 라이트하우스 (The Lighthouse) 는 설치 미술이자 과학적 탐구이며 레이브 파티인 몰입형 공연으로 가족들을 초대한다.

, 호주)의 는 설치 미술이자 과학적 탐구이며 레이브 파티인 몰입형 공연으로 가족들을 초대한다. 핫하우스(Hothouse, 싱가포르)가 큐레이팅한 심야 시리즈 오토마타(AUTOMATA)는 의식과 기계 몸체를 탐구하며 음악 프로듀서 구즈(Guzz, 중국) 등의 아티스트들을 선보인다

전체 축제 라인업과 티켓 판매는 sifa.sg 에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

리 세이 화(Lee Say Hua), [email protected], +65 96684605

SOURCE Arts House Group