FESTIVAL SENI ANTARABANGSA SINGAPURA 2026 BERSEDIA MENGANGKAT TEMA "LET'S PLAY!"

SINGAPURA, 5 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dianjurkan oleh Arts House Group, Festival Seni Antarabangsa Singapura (SIFA) kembali dari 15 hingga 30 Mei 2026 dengan slogan "Let's Play!", mengajak penonton untuk meneroka, bereksperimen dan berhubung melalui seni. Dipimpin oleh Pengarah Festival Chong Tze Chien, Festival ini memasuki lengkung kuratorial baharu selama tiga tahun yang menelusuri landskap seni persembahan Singapura — menghargai masa lalu, meneliti masa kini dan membayangkan masa depan.

SIFA returns from 15 to 30 May 2026 with the tagline “Let’s Play!”. Speed Speed

SIFA 2026 menampilkan lima teras pengaturcaraan yang menawarkan pelbagai cara untuk mengalami seni: Festival Stage untuk produksi berskala besar, Festival Village di Empress Lawn yang bersejarah untuk persembahan terbuka berlatarkan Monumen Nasional bandar ini, Festival Play!Ground untuk karya interaktif dan perarakan, Festival House untuk pengalaman mesra keluarga, dan Festival Late Nites untuk program waktu malam. Penawaran merangkumi Daerah Sivik hingga ke daerah digital baharu Singapura, membawa festival ini ke tengah-tengah komuniti.

SIFA 2026 menghimpunkan suara seni yang berpengaruh dari Singapura dan seluruh dunia:

Last Rites oleh Liu Xiaoyi (Singapura) menampilkan veteran teater dari pelbagai budaya yang meneroka tema pengakhiran dan legasi

oleh (Singapura) menampilkan veteran teater dari pelbagai budaya yang meneroka tema pengakhiran dan legasi Salesman 之死 oleh penulis drama Jeremy Tiang dan pengarah Danny Yeo (Singapura) menafsir semula produksi Beijing 1983 bagi Death of a Salesman oleh Arthur Miller, yang mempersoalkan pemilikan budaya dalam dunia yang saling terhubung

之死 oleh penulis drama dan pengarah (Singapura) menafsir semula produksi Beijing 1983 bagi oleh Arthur Miller, yang mempersoalkan pemilikan budaya dalam dunia yang saling terhubung Strangely Familiar 《熟悉的陌生》 oleh T.H.E Dance Company (Singapura) menampilkan penari dari rantau ini untuk meneroka bagaimana budaya, identiti digital dan norma harian bergabung jalin dalam kehidupan kontemporari

oleh (Singapura) menampilkan penari dari rantau ini untuk meneroka bagaimana budaya, identiti digital dan norma harian bergabung jalin dalam kehidupan kontemporari Noli Timere oleh Rebecca Lazier (Kanada) dan Janet Echelman (Amerika Syarikat) menggabungkan tarian kontemporari dan sarkas avant-garde dalam persembahan udara

oleh (Kanada) dan (Amerika Syarikat) menggabungkan tarian kontemporari dan sarkas avant-garde dalam persembahan udara LACRIMA oleh Caroline Guiela Nguyen (Perancis) meneroka dunia manusia di sebalik fiksyen tempahan busana anggun Paris perkahwinan diraja

oleh (Perancis) meneroka dunia manusia di sebalik fiksyen tempahan busana anggun Paris perkahwinan diraja Hedda Gabler dibintangi Lee Hye-young (Korea Selatan) dalam interpretasi kontemporari karya klasik Ibsen, meneroka keinginan, kekecewaan dan kekangan masyarakat

dibintangi (Korea Selatan) dalam interpretasi kontemporari karya klasik Ibsen, meneroka keinginan, kekecewaan dan kekangan masyarakat Hamlet oleh Teatro La Plaza (Peru) menampilkan pelakon dengan sindrom Down, berkongsi hasrat dan kekecewaan mereka melalui tragedi Shakespeare

oleh (Peru) menampilkan pelakon dengan sindrom Down, berkongsi hasrat dan kekecewaan mereka melalui tragedi Shakespeare The Lighthouse oleh Patch Theatre (Australia) menawarkan pengalaman imersif untuk keluarga yang merupakan gabungan instalasi, penerokaan sains dan pesta rave

oleh (Australia) menawarkan pengalaman imersif untuk keluarga yang merupakan gabungan instalasi, penerokaan sains dan AUTOMATA, siri lewat malam yang dikurasi oleh Hothouse (Singapura) meneroka ritual dan tubuh mesin, menampilkan astis seperti penerbit muzik Guzz (China)

Untuk senarai penuh festival dan pembelian tiket, layari sifa.sg.

Hubungan Media:

Lee Say Hua, [email protected] , +65 96684605

SOURCE Arts House Group