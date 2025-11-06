Future Minerals Forum 宣佈與 BMO 建立合作夥伴關係，推動全球金屬及採礦業投資

FMF 執行董事 Ali Al-Mutairi 表示：「這項與 BMO 的合作是 FMF 的首次嘗試，並標誌我們在促進超級區域（非洲、西亞和中亞）和全球礦產發展投資的使命中，邁出重要一步。我們透過攜手合作，不僅可以創造對我們各自組織有好處的機會，還可以促進中東和北非地區、超級區域和其他地區的礦業成長與可持續發展。」

2026 年 1 月 13 日至 15 日在利雅德舉行的 FMF 將以「融資之門」為主題，介紹以下元素：

礦業投資之旅： BMO 將為潛在本地和區域投資者，舉辦閉門資訊會議。這些「深度研討」會議將涵蓋整個礦產價值鏈和投資歷程，當中從勘探到採礦和加工。

BMO 將為潛在本地和區域投資者，舉辦閉門資訊會議。這些「深度研討」會議將涵蓋整個礦產價值鏈和投資歷程，當中從勘探到採礦和加工。 參加資金簡介會：FMF 和 BMO 將共同舉辦主要礦業公司的策略簡介會，向投資者提供獨家與業界領袖直接交流的機會。這將成為融資管道分流的一部份。

FMF 透過此類合作關係，繼續作為連接投資者、政策制定者與業界領袖的全球平台，共同塑造礦產業的未來。FMF 2026 現已接受報名，報名網址：

https://registration.futuremineralsforum.com/e/9ee6d849-04bf-4671-837f-b32ca68b2d74/a/9ee6d849-086b-48d1-98c0-524e5a0494cf

