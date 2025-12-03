Adyen 處理交易額創紀錄達 430 億美元，黑色星期五/網絡星期一週末為全球支付奠定新基準

非接觸式支付成主流：實體店銷售點（POS）交易的非接觸式支付佔比由去年的 81% 攀升至今年的 85%

全球消費行為迥異：網購高峰期跨度甚廣，由美國黑色星期五的中午 12 時，至法國週日晚上的 8 時不等

應對需求高峰：Adyen 平台每分鐘無縫處理高達 199,000 宗交易

紐約2025年12月4日 /美通社/ -- 今年的黑色星期五/網絡星期一（BFCM）再度刷新假日購物週末紀錄，客流量與消費需求激增。Adyen 平台表現卓越，於 BFCM 週末期間處理的總交易額達 430 億美元（按年增長 27%），同時維持 99.9999% 的超卓系統可用性。在黑色星期五當天，Adyen 平台的每分鐘交易量達到 199,000 宗的高峰。如欲了解更多關於今年 BFCM 的深入分析，請瀏覽 Adyen 的 BFCM Unboxed Insights 頁面 。

支付模式演變

消費者的習慣已發生永久性改變，結賬時的靈活性不再是額外選項，而是必要條件：全球 54% 消費者表示，若無法使用首選方式付款，他們會選擇離開商店或放棄網上結賬。在這個 BFCM 週末，數據揭示了幾項清晰趨勢：

電子錢包使用率飆升： 電子錢包正確立其作為銷售點（POS）主要支付方式的地位。在今年的黑色星期五，以電子錢包支付的 POS 收入佔比達 33%，高於去年的 21%，預料此升勢將會持續。

電子錢包正確立其作為銷售點（POS）主要支付方式的地位。在今年的黑色星期五，以電子錢包支付的 POS 收入佔比達 33%，高於去年的 21%，預料此升勢將會持續。 非接觸式支付地位穩固： 非接觸式支付在全球持續普及。去年黑色星期五，81% 的店內 POS 交易為非接觸式，今年此比例升至 85%，進一步鞏固其作為標準支付方式的地位。

非接觸式支付在全球持續普及。去年黑色星期五，81% 的店內 POS 交易為非接觸式，今年此比例升至 85%，進一步鞏固其作為標準支付方式的地位。 本地支付方式依然重要： 其佔比在各渠道按年穩定維持在 14-15%，凸顯商戶有必要採用合適的區域性支付選項（如 Carte Bancaire、iDeal 和 PayPal）。

其佔比在各渠道按年穩定維持在 14-15%，凸顯商戶有必要採用合適的區域性支付選項（如 Carte Bancaire、iDeal 和 PayPal）。 高峰期消費者擁抱靈活支付：黑色星期五透過「先買後付」（BNPL）進行的網上支付量較上月增長 43%，與去年黑色星期五水平持平，反映消費者在大型消費活動期間，偏好具彈性的理財方式。

實體店消費價值

在假日促銷期間，實體零售在處理高價值消費方面繼續保持關鍵優勢。2025 年，黑色星期五的店內購物平均客單價（ATV）比網購高出 28%。總體而言，2025 年黑色星期五的零售業 ATV 較一般週五增長了 22%。

從美國走向世界：全球擁抱黑色星期五

雖然黑色星期五源於美國，但在其他市場的重要性亦與日俱增。今年，我們追蹤到主要國際市場的交易量較平日週五有顯著升幅：

丹麥 — 6.11 倍 西班牙 — 4.47 倍 冰島 — 3.75 倍 挪威 — 3.53 倍 芬蘭 — 3.51 倍 瑞典 — 3.36 倍 葡萄牙 — 3.33 倍 美國 — 2.80 倍 加拿大 — 2.77 倍 巴西 — 2.75 倍

鎖定購物高峰時段

BFCM 週末的網購高峰時段全球各異，儘管大多數市場均在黑色星期五達到當地高峰：

美國：黑色星期五，中午 12 時

瑞典：黑色星期五，下午 5 時

波蘭、英國及澳洲：黑色星期五，下午 6 時

荷蘭及意大利：黑色星期五，晚上 7 時

德國：黑色星期五，晚上 9 時

法國：週日，晚上 8 時

在大多數市場，店內購物高峰時段落在週六：澳洲為中午 12 時；瑞典和波蘭為下午 1 時；德國、加拿大和英國為下午 2 時；法國為下午 4 時；意大利為下午 5 時。唯一的例外是美國，高峰出現在黑色星期五下午 1 時。整體而言，店內購物高峰時間按年幾乎沒有變化。

黑色星期五消費額增，退貨亦增

雖然過去一整年的網上零售平均退款率為 8.33%，但去年黑色星期五期間進行的網上購物，其退款率顯著較高，達 11.32%。

Adyen 簡介

Adyen (ADYEN:AMS) 是領先企業的首選金融科技平台。Adyen 透過在單一全球解決方案中，提供端到端支付功能、數據驅動見解和金融產品，而協助企業更迅速地實現自身目標。Adyen 在世界各地設有辦事處，並與 Meta、Uber、H&M、eBay 和 Microsoft 等公司合作。

關於數據分析

除另有說明外，本文的基礎分析比較了透過 Adyen 平台在全球處理的已接收和已授權交易計數、總交易量和平均交易額（ATV，相當於購物籃金額）。比較時段為 2024 年 BFCM（中歐時間 2024 年 11 月 28 日週四中午 12 時至 11 月 30 日週六上午 9 時）與 2025 年 BFCM（中歐時間 2025 年 11 月 27 日週四中午 12 時至 11 月 29 日週六上午 9 時）。「黑色星期五」指週四中午 12 時至週六上午 9 時（中歐時間）期間。對於分區市場交易量，同樣的時間跨度適用於當地時間。「上個月」指 2025 年 9 月 17 日至 10 月 14 日的平均值。「平日週五」採用 2025 年黑色星期五之前的五個週五平均值。分析內容包括按支付方式、銷售渠道、市場和每小時表現的細分。子行業的提及對應相應的商戶垂直領域。所有數字僅代表透過 Adyen 平台處理的交易量。

SOURCE Adyen