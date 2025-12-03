Adyen 處理交易額創紀錄達 430 億美元，黑色星期五/網絡星期一週末為全球支付奠定新基準

新聞提供者

Adyen

04 12月, 2025, 01:41 CST

  • 非接觸式支付成主流：實體店銷售點（POS）交易的非接觸式支付佔比由去年的 81% 攀升至今年的 85%
  • 全球消費行為迥異：網購高峰期跨度甚廣，由美國黑色星期五的中午 12 時，至法國週日晚上的 8 時不等
  • 應對需求高峰：Adyen 平台每分鐘無縫處理高達 199,000 宗交易

紐約2025年12月4日 /美通社/ -- 今年的黑色星期五/網絡星期一（BFCM）再度刷新假日購物週末紀錄，客流量與消費需求激增。Adyen 平台表現卓越，於 BFCM 週末期間處理的總交易額達 430 億美元（按年增長 27%），同時維持 99.9999% 的超卓系統可用性。在黑色星期五當天，Adyen 平台的每分鐘交易量達到 199,000 宗的高峰。如欲了解更多關於今年 BFCM 的深入分析，請瀏覽 Adyen 的 BFCM Unboxed Insights 頁面

支付模式演變
消費者的習慣已發生永久性改變，結賬時的靈活性不再是額外選項，而是必要條件：全球 54% 消費者表示，若無法使用首選方式付款，他們會選擇離開商店或放棄網上結賬。在這個 BFCM 週末，數據揭示了幾項清晰趨勢：

  • 電子錢包使用率飆升：電子錢包正確立其作為銷售點（POS）主要支付方式的地位。在今年的黑色星期五，以電子錢包支付的 POS 收入佔比達 33%，高於去年的 21%，預料此升勢將會持續。
  • 非接觸式支付地位穩固： 非接觸式支付在全球持續普及。去年黑色星期五，81% 的店內 POS 交易為非接觸式，今年此比例升至 85%，進一步鞏固其作為標準支付方式的地位。
  • 本地支付方式依然重要：其佔比在各渠道按年穩定維持在 14-15%，凸顯商戶有必要採用合適的區域性支付選項（如 Carte Bancaire、iDeal 和 PayPal）。
  • 高峰期消費者擁抱靈活支付：黑色星期五透過「先買後付」（BNPL）進行的網上支付量較上月增長 43%，與去年黑色星期五水平持平，反映消費者在大型消費活動期間，偏好具彈性的理財方式。

實體店消費價值
在假日促銷期間，實體零售在處理高價值消費方面繼續保持關鍵優勢。2025 年，黑色星期五的店內購物平均客單價（ATV）比網購高出 28%。總體而言，2025 年黑色星期五的零售業 ATV 較一般週五增長了 22%。

從美國走向世界：全球擁抱黑色星期五
雖然黑色星期五源於美國，但在其他市場的重要性亦與日俱增。今年，我們追蹤到主要國際市場的交易量較平日週五有顯著升幅：

  1. 丹麥 — 6.11 倍
  2. 西班牙 — 4.47 倍
  3. 冰島 — 3.75 倍
  4. 挪威 — 3.53 倍
  5. 芬蘭 — 3.51 倍
  6. 瑞典 — 3.36 倍
  7. 葡萄牙 — 3.33 倍
  8. 美國 — 2.80 倍
  9. 加拿大 — 2.77 倍
  10. 巴西 — 2.75 倍

鎖定購物高峰時段
BFCM 週末的網購高峰時段全球各異，儘管大多數市場均在黑色星期五達到當地高峰：

  • 美國：黑色星期五，中午 12 時
  • 瑞典：黑色星期五，下午 5 時
  • 波蘭、英國及澳洲：黑色星期五，下午 6 時
  • 荷蘭及意大利：黑色星期五，晚上 7 時
  • 德國：黑色星期五，晚上 9 時
  • 法國：週日，晚上 8 時

在大多數市場，店內購物高峰時段落在週六：澳洲為中午 12 時；瑞典和波蘭為下午 1 時；德國、加拿大和英國為下午 2 時；法國為下午 4 時；意大利為下午 5 時。唯一的例外是美國，高峰出現在黑色星期五下午 1 時。整體而言，店內購物高峰時間按年幾乎沒有變化。

黑色星期五消費額增，退貨亦增
雖然過去一整年的網上零售平均退款率為 8.33%，但去年黑色星期五期間進行的網上購物，其退款率顯著較高，達 11.32%。

Adyen 簡介
Adyen (ADYEN:AMS) 是領先企業的首選金融科技平台。Adyen 透過在單一全球解決方案中，提供端到端支付功能、數據驅動見解和金融產品，而協助企業更迅速地實現自身目標。Adyen 在世界各地設有辦事處，並與 Meta、Uber、H&M、eBay 和 Microsoft 等公司合作。

關於數據分析
除另有說明外，本文的基礎分析比較了透過 Adyen 平台在全球處理的已接收和已授權交易計數、總交易量和平均交易額（ATV，相當於購物籃金額）。比較時段為 2024 年 BFCM（中歐時間 2024 年 11 月 28 日週四中午 12 時至 11 月 30 日週六上午 9 時）與 2025 年 BFCM（中歐時間 2025 年 11 月 27 日週四中午 12 時至 11 月 29 日週六上午 9 時）。「黑色星期五」指週四中午 12 時至週六上午 9 時（中歐時間）期間。對於分區市場交易量，同樣的時間跨度適用於當地時間。「上個月」指 2025 年 9 月 17 日至 10 月 14 日的平均值。「平日週五」採用 2025 年黑色星期五之前的五個週五平均值。分析內容包括按支付方式、銷售渠道、市場和每小時表現的細分。子行業的提及對應相應的商戶垂直領域。所有數字僅代表透過 Adyen 平台處理的交易量。

SOURCE Adyen

來自同一來源

Adyen 透過推出兩款新終端設備，拓展實體支付服務陣容

Adyen 透過推出兩款新終端設備，拓展實體支付服務陣容

Adyen 作為領先企業首選的全球金融科技平台，今日宣佈推出兩款全新終端機：S1E4 Pro 以及 S1F4 Pro。專為零售、餐飲、酒店及美容養生等各行業的嚴苛環境而設計，這些最新終端設備的推出標誌著 Adyen 實體支付解決方案邁出最新一步。 S1E4 Pro：內在智能、外表堅固、持久耐用的...
LVMH 合作夥伴 Adyen 重新定義全球奢侈品產業的支付方法

LVMH 合作夥伴 Adyen 重新定義全球奢侈品產業的支付方法

Adyen 是主要企業的全球金融科技平台，正在支援全球奢侈品領導 LVMH 開展重大國際措施：統一全部品牌的支付系統。 Adyen 的解決方案已於該集團近 50 個品牌1全球使用，涵蓋時裝及皮革製品、優質款待、手錶及珠寶、美容和百貨公司。 LVMH...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

相關題材的新聞稿