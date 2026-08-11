《Aesthetic Surgery Journal Open Forum》全球調研發佈:證實醫美成效與自信心強化存在正向關聯

《自信的支柱》研究攜手全球最大市場調研公司之一Ipsos*，調查對象來自15個國家，15,000名年齡介在21歲至75歲**之間的成年受眾。參與地區和國家包括：

亞太地區：中國、韓國、泰國

歐洲、中東和非洲：法國、德國、義大利、西班牙、英國、阿聯

拉丁美洲：巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥

北美洲：美國、加拿大

容貌與自信形成息息相關。

調查對象認為，自信是整體社交幸福感的核心支柱。研究結果顯示，醫美不僅能夠美化外表，更有助於提升自信心。

全球72%的受訪者認同「我對真實的自己充滿自信」這一說法。

全球69%的受訪者選擇醫美，希望打造出貼合內心狀態的外在形象。

全球72%的受訪者表示，醫美會影響自我認知。

研究成果落地實踐。

《自信的支柱》研究首席研究員、不列顛哥倫比亞大學(University of British Columbia)臨床副教授Shannon Humphrey博士表示：「《自信的支柱》研究數據顯示，醫美能夠幫助求美者主動達成自我認知與外在形象的一致。」Humphrey博士是一位皮膚專科醫生，同時兼任Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology的醫療總監。她在工作中見證著自信對求美者的重要意義。「這些研究見解，能幫助我們更好地理解並服務求美者，支持他們成就自我，最終優化診療服務質量。」

為求美者帶來真實改變。

Merz Aesthetics 莫氏醫學執行長 (CEO) Bob Rhatigan表示：「本次研究成果的發布，為臨床醫師和求美者在探討自信與醫美相關話題時，提供了重要參考依據。作為醫美行業領導者，Merz Aesthetics始終專注於通過創新高品質的產品，助力人們擁有更好的容貌、身心狀態與生活品質。」

Merz Aesthetics 莫氏醫學亞太區總裁 Lawrence Siow 表示：「《自信的支柱》研究結論，與我們在亞太地區長期觀察到的現象高度一致。自信因人而異，如今越來越多求美者將醫美視作表達自我、關愛自身、長久維繫自信的一種方式。這個地區審美理念多元且各具特色，大眾的訴求也從單純的容貌改造，轉向追求自然、個性化的變美效果。Merz Aesthetics致力於為臨床醫師提供研究成果、培訓與創新支持，促進醫患之間圍繞自信議題，展開更有意義的溝通。」

如需查閱ASJ Open Forum完整文章，請參考：

https://urldefense.com/v3/__https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojag058/8607786?login=false__;!!N96JrnIq8IfO5w!n6NUc_SUKf2_oyDRzjP3JAVlIbFyLi3Q9s8HmtDoE3AIOibBWp9snTjHKFPLNK6zT5Wr-YmcvxcWxWTQsnuvtw$

如需獲取更多關於《自信的支柱》研究的資訊，請下載如下完整報告：https://urldefense.com/v3/__https://merzaesthetics.com/confidence/__;!!N96JrnIq8IfO5w!n6NUc_SUKf2_oyDRzjP3JAVlIbFyLi3Q9s8HmtDoE3AIOibBWp9snTjHKFPLNK6zT5Wr-YmcvxcWxWTo0EawJA$ 。

*Merz Aesthetics. (2025)。《自信的支柱：關於美容與自我肯定的全球洞察》。由研究合作夥伴Ipsos提供支持。

**亞太地區年齡範圍為21歲至65歲。

關於Merz Aesthetics 莫氏醫學

Merz Aesthetics 莫氏醫學是一家醫學美容企業，長期致力於為醫護人員與求美者賦能，使其自信地迎接每一天的生活。公司的目標是幫助世界各地的人們成就最佳自我。其經過臨床驗證的產品組合涵蓋針劑、儀器和皮膚護理領域，具備高度安全性和有效性，可滿足每位求美者的需求。Merz Aesthetics是一家擁有超過117年歷史的家族企業，素來與客戶締結真摯情誼，彼此相處宛若家人。Merz Aesthetics的全球總部位於美國北卡羅來納州羅利，業務遍及全球90個國家。Merz Aesthetics也是Merz Group旗下公司，該集團成立於1908年，總部位於德國法蘭克福。

SOURCE Merz Aesthetics