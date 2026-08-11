Kết quả nghiên cứu toàn cầu được công bố trên Aesthetic Surgery Journal Open Forum cho thấy mối liên hệ giữa sự tự tin và các liệu pháp thẩm mỹ

Việc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí được bình duyệt giúp củng cố các phát hiện của nghiên cứu và khẳng định điều mà các bác sĩ lâm sàng thường quan sát thấy – tác động của các liệu pháp thẩm mỹ vượt ra ngoài yếu tố cải thiện ngoại hình.

Nghiên cứu toàn cầu Pillars of Confidence do Merz Aesthetics hỗ trợ đã đánh giá tác động của các liệu pháp thẩm mỹ đối với sự tự tin của bệnh nhân

Các phát hiện của nghiên cứu xác nhận điều mà các bác sĩ lâm sàng thường quan sát thấy trong thực tế, đó là tác động của các liệu pháp thẩm mỹ không chỉ dừng lại ở ngoại hình

Mô hình truy cập mở của ASJ Open Forum giúp nội dung giáo dục đã qua bình duyệt dễ dàng tiếp cận với các bác sĩ lâm sàng trên toàn thế giới

SINGAPORE, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong tháng này, Aesthetic Surgery Journal Open Forum (ASJ Open Forum) đã công bố kết quả toàn cầu của nghiên cứu mang tính bước ngoặt do Merz Aesthetics thực hiện mang tên Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self Affirmation (Những trụ cột của sự tự tin: Góc nhìn toàn cầu về thẩm mỹ và sự khẳng định giá trị bản thân), cuộc khảo sát trên 15.000 người trưởng thành tại 15 quốc gia. ASJ Open Forum là tạp chí quốc tế được bình duyệt và là ấn phẩm chính thức của The Aesthetic Society. Thông qua việc hỗ trợ nghiên cứu này, Merz Aesthetics góp phần mở rộng hiểu biết về mối giao thoa giữa thẩm mỹ, sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân. Với việc được công bố trên tạp chí, các bác sĩ lâm sàng hiện có thể dễ dàng tiếp cận nguồn nội dung giáo dục mà họ có thể tham khảo trong hoạt động chuyên môn của mình.

Merz Aesthetics: Góc nhìn toàn cầu về thẩm mỹ và sự khẳng định giá trị bản thân

Nghiên cứu sâu hơn về tác động của các liệu pháp thẩm mỹ.

Nghiên cứu toàn cầu Pillars of Confidence là một nghiên cứu đa quốc gia, đa thế hệ được thiết kế nhằm đánh giá nhận thức của bệnh nhân về các liệu pháp thẩm mỹ cũng như tác động của các liệu pháp này đối với sự tự tin của bệnh nhân.

Được thực hiện với sự hợp tác với Ipsos*, một trong những công ty nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận lớn nhất thế giới, nghiên cứu Pillars of Confidence đã khảo sát 15.000 người trưởng thành trong độ tuổi từ 21 đến 75** tại 15 quốc gia. Các khu vực và quốc gia tham gia gồm:

Châu Á-Thái Bình Dương: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan

Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Châu Mỹ Latinh: Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico

Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada

Mối liên hệ giữa ngoại hình với sự tự tin.

Những người tham gia khảo sát xem sự tự tin là một trụ cột cốt lõi của phúc lợi xã hội tổng thể, và các kết quả nghiên cứu cho thấy đối với một số cá nhân, các liệu pháp thẩm mỹ có thể làm được nhiều hơn việc chỉ cải thiện ngoại hình. Chúng có thể giúp nâng cao sự tự tin.

72% số người tham gia khảo sát trên toàn cầu đồng ý với nhận định "Tôi tự tin vào con người mình".

69% số người tham gia khảo sát trên toàn cầu sử dụng các liệu pháp thẩm mỹ để giúp tạo diện mạo phản ánh cảm nhận bên trong của họ.

72% số người tham gia khảo sát trên toàn cầu cảm thấy các liệu pháp thẩm mỹ tác động đến cách họ nhìn nhận bản thân.

Đưa những hiểu kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

"Dữ liệu từ nghiên cứu Pillars of Confidence cho thấy các liệu pháp thẩm mỹ giúp bệnh nhân chủ động điều chỉnh cách họ nhìn nhận bản thân để hài hòa hơn với diện mạo bên ngoài", Tiến sĩ Shannon Humphrey, điều tra viên chính của nghiên cứu Pillars of Confidence và là Phó Giáo sư lâm sàng tại Đại học British Columbia. Tiến sĩ Humphrey đồng thời là bác sĩ da liễu thẩm mỹ và giám đốc y khoa của Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology, nơi bà trực tiếp chứng kiến vai trò của sự tự tin đối với các bệnh nhân của mình. "Những kết quả này có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn và hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân từ đó hỗ trợ họ hiệu quả hơn trên hành trình xây dựng sự tự tin và nâng cao chất lượng chăm sóc mà chúng tôi mang lại."

Tạo ra sự khác biệt chân thực cho bệnh nhân.

"Việc công bố nghiên cứu này mở ra cơ hội để các bác sĩ lâm sàng có thêm cơ sở trao đổi với bệnh nhân về sự tự tin và thẩm mỹ y khoa", Bob Rhatigan, Giám đốc điều hành tại Merz Aesthetics cho biết. "Với vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành thẩm mỹ y khoa, Merz Aesthetics vẫn tập trung vào việc giúp mọi người trông đẹp hơn, cảm thấy tốt hơn và sống tốt hơn thông qua đổi mới, giáo dục và các tiêu chuẩn chăm sóc nâng cao".

"Các kết quả từ nghiên cứu Pillars of Confidence củng cố điều mà chúng tôi liên tục ghi nhận trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương – sự tự tin mang tính cá nhân sâu sắc, và bệnh nhân ngày càng xem các liệu pháp thẩm mỹ là một cách để hỗ trợ việc thể hiện bản thân, chăm sóc bản thân và sự tự tin lâu dài", Lawrence Siow, Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Merz Aesthetics cho biết. "Tại một khu vực với những quan niệm đa dạng và tinh tế về vẻ đẹp, xu hướng đang chuyển sang các kết quả chân thực và mang tính cá nhân hóa thay vì thay đổi diện mạo hoàn toàn. Tại Merz Aesthetics, chúng tôi cam kết hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng bằng các hiểu biết sâu sắc, giáo dục và đổi mới nhằm tạo điều kiện cho những cuộc trao đổi với bệnh nhân có ý nghĩa hơn, lấy sự tự tin làm trọng tâm".

Để xem toàn bộ bài công bố trên ASJ Open Forum, vui lòng truy cập: https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojag058/8607786?login=false

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu Pillars of Confidence, vui lòng tải xuống báo cáo đầy đủ: https://merzaesthetics.com/confidence/.

*Merz Aesthetics. (2025). Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation. Được hỗ trợ bởi đối tác nghiên cứu Ipsos.

**Độ tuổi khảo sát tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là từ 21 đến 65 tuổi.

Giới thiệu về Merz Aesthetics

Merz Aesthetics là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa với lịch sử lâu dài trong việc trao quyền cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và nhân viên để sống mỗi ngày với sự tự tin. Chúng tôi hướng tới việc giúp mọi người trên khắp thế giới trông đẹp hơn, cảm thấy tốt hơn và sống như phiên bản tốt nhất của chính mình — theo cách mà mỗi người tự định nghĩa điều đó. Danh mục sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng của công ty bao gồm các sản phẩm tiêm, thiết bị và liệu pháp chăm sóc da được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của từng bệnh nhân với các tiêu chuẩn cao về độ an toàn và hiệu quả. Là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình trong hơn 115 năm, Merz Aesthetics được biết đến với việc xây dựng những mối quan hệ gắn bó đặc biệt với khách hàng như những thành viên trong gia đình. Trụ sở toàn cầu của Merz Aesthetics đặt tại Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, với sự hiện diện thương mại tại 90 quốc gia trên toàn thế giới. Merz Aesthetics cũng là thành viên của Merz Group, tập đoàn được thành lập năm 1908 và có trụ sở tại Frankfurt, Đức.

SOURCE Merz Aesthetics