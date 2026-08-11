ผลการศึกษาทั่วโลกที่ตีพิมพ์ในวารสาร Aesthetic Surgery Journal Open Forum เผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นใจในตนเองและหัตถการความงาม
News provided byMerz Aesthetics
11 Aug, 2026, 10:00 CST
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตอกย้ำข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาครั้งนี้ และพิสูจน์สิ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักพบเห็นบ่อยครั้งในทางปฏิบัติ นั่นคือผลลัพธ์ของหัตถการความงามนั้นส่งผลมากกว่าแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก
- การศึกษาทั่วโลกภายใต้ชื่อ "Pillars of Confidence" ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Merz Aesthetics ได้ทำการประเมินผลกระทบของหัตถการความงามที่มีต่อความมั่นใจของผู้ป่วย
- ผลการศึกษาช่วยยืนยันสิ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นเป็นประจำในสถานพยาบาลว่า การดูแลความงามส่งผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอก
- รูปแบบการเข้าถึงแบบเปิดของ ASJ Open Forum ช่วยให้แพทย์ และคนทำงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างง่ายดาย
สิงคโปร์ 11 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในเดือนนี้ วารสาร Aesthetic Surgery Journal Open Forum (ASJ Open Forum) ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์ระดับโลกของ Merz Aesthetics ภายใต้หัวข้อ "Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self Affirmation" ซึ่งเป็นงานสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่จำนวน 15,000 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ASJ Open Forum เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นรายการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม (The Aesthetic Society) การสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ของ Merz Aesthetics ถือเป็นการขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดระหว่างเรื่องความงาม ความมั่นใจ และการแสดงออกถึงตัวตนของบุคคล และเมื่อได้รับการตีพิมพ์แล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาเชิงวิชาการเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการดูแลรักษาผู้ป่วยในชีวิตจริงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
การศึกษาผลกระทบของหัตถการความงามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม
การศึกษาทั่วโลก "Pillars of Confidence" เป็นการวิจัยที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศและหลากหลายช่วงอายุ โดยออกแบบมาเพื่อประเมินมุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อหัตถการความงาม ตลอดจนผลกระทบของการรักษาด้านความงามต่อความมั่นใจของผู้ป่วย
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นร่วมกับ Ipsos* ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 75 ปี** จาก 15 ประเทศมาเข้าร่วมจำนวน 15,000 คน ภูมิภาคและประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่:
- เอเชียแปซิฟิก: จีน เกาหลีใต้ ไทย
- ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ละตินอเมริกา: บราซิล โคลอมเบีย คอสตาริกา เม็กซิโก
- อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา แคนาดา
เชื่อมโยงรูปลักษณ์ภายนอกเข้ากับความมั่นใจภายใน
ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าความมั่นใจคือเสาหลักสำคัญของสุขภาวะทางสังคมโดยรวม และผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า สำหรับบางคนแล้ว หัตถการความงามเป็นมากกว่าแค่การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา แต่มีส่วนช่วยยกระดับความมั่นใจในตัวเองให้สูงขึ้นด้วย
- 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า "ฉันมีความมั่นใจในสิ่งที่ฉันเป็น"
- 69% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกใช้หัตถการความงามเพื่อช่วยสร้างสรรค์ลุคที่สะท้อนออกมาจากแรงบันดาลใจ และความรู้สึกภายในของตนเอง
- 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกรู้สึกว่าหัตถการความงามส่งผลต่อวิธีที่พวกเขามองตนเอง
การนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับใช้จริง
"ข้อมูลจากโครงการ Pillars of Confidence แสดงให้เห็นว่าหัตถการความงามช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการปรับมุมมองที่พวกเขามีต่อตนเองให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่แสดงออกสู่ภายนอก" ดร. Shannon Humphrey หัวหน้าทีมวิจัยร่วมของการศึกษา Pillars of Confidence และรองศาสตราจารย์คลินิกจาก University of British Columbia กล่าว นอกจากนี้ ดร. Humphrey ยังเป็นแพทย์ผิวหนังด้านความงามและผู้อำนวยการแพทย์ที่สถาบัน Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology ซึ่งทำให้เธอได้เห็นกับตาตัวเองว่าความมั่นใจมีบทบาทสำคัญต่อผู้ป่วยของเธออย่างไร "ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจและสนับสนุนผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะช่วยยกระดับการดูแลรักษาที่เรามอบให้แก่คนไข้ด้วยเช่นกัน"
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้แก่ผู้ป่วย
"การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยในเรื่องของความมั่นใจและหัตถการความงามทางการแพทย์" Bob Rhatigan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Merz Aesthetics กล่าว "ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนวัตกรรมความงามทางการแพทย์ พวกเราที่ Merz Aesthetics ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนดูดีขึ้น รู้สึกดีขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการพัฒนานวัตกรรม การให้ความรู้ และการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา"
"ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา Pillars of Confidence ช่วยตอกย้ำสิ่งที่เราพบเห็นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นั่นคือเรื่องของความมั่นใจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเฉพาะบุคคล และคนไข้ในปัจจุบันเริ่มมองว่าหัตถการความงามเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการแสดงออกถึงตัวตน การดูแลตัวเอง ตลอดจนการสร้างความมั่นใจในระยะยาว" Lawrence Siow ประธาน Merz Aesthetics ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว "ในภูมิภาคที่มีนิยามความงามที่หลากหลายและละเอียดอ่อน เทรนด์ในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและตอบโจทย์เฉพาะบุคคล มากกว่าการเปลี่ยนไปเป็นคนละคน พวกเราที่ Merz Aesthetics จึงตั้งใจที่จะสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยข้อมูลเชิงลึก องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบทสนทนากับคนไข้ที่เปี่ยมด้วยความหมาย และขับเคลื่อนด้วยความมั่นใจอย่างแท้จริง"
สามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มใน ASJ Open Forum ได้ที่: https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojag058/8607786?login=false
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา Pillars of Confidence สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://merzaesthetics.com/confidence/
*Merz Aesthetics. (2568) Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation. ได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรร่วมวิจัย Ipsos
**ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมวิจัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือ 21 ถึง 65 ปี
เกี่ยวกับ Merz Aesthetics
Merz Aesthetics เป็นธุรกิจด้านความงามทางการแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และพนักงานสามารถดำเนินชีวิตในทุกๆ วันได้อย่างมั่นใจ เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกดูดี รู้สึกดี และใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะนิยามมันไว้อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วในทางคลินิก โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มยาฉีด เครื่องมือแพทย์ และทรีตเมนต์ดูแลผิวพรรณ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพระดับสูง ด้วยการเป็นธุรกิจครอบครัวมานานกว่า 115 ปี Merz Aesthetics จึงมีชื่อเสียงในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์กับลูกค้าจนรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สำนักงานใหญ่ระดับโลกของ Merz Aesthetics ตั้งอยู่ที่เมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา และมีการดำเนินธุรกิจใน 90 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งของ Merz Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2451 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
SOURCE Merz Aesthetics
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