멀츠 에스테틱스, 메디컬 에스테틱과 자신감의 상관관계 조명한 글로벌 연구 결과 미용성형저널(ASJ) 오픈포럼 게재

동료 심사(Peer Review) 거쳐 국제 학술지 게재로 연구 신뢰도 확보...메디컬 에스테틱이 자신감에 미치는 영향을 임상 현장 경험과 함께 조명

멀츠 에스테틱스 후원 "자신감의 원천(Pillars of Confidence) 글로벌 연구", 에스테틱 시술이 자신감에 미치는 상관관계 평가

연구 결과, 메디컬 에스테틱 시술이 외모 개선을 넘어 자기 인식과 자신감에도 영향을 미칠 수 있다는 임상 경험 확인

미용성형저널(ASJ, Aesthetic Surgery Journal) 오픈 포럼은 누구나 열람가능한 국제 학술지로, 동료 심사(Peer review)를 거친 연구 및 교육 콘텐츠를 전세계 임상의 제공

싱가포르 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 멀츠 에스테틱스는 자사가 후원한 글로벌 연구 "자신감의 원천: 메디컬 에스테틱과 자기 확신에 대한 글로벌 인사이트(Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation)" 결과가 미용성형저널 오픈 포럼(Aesthetic Surgery Journal Open Forum, ASJ Open Forum)에 게재됐다고 밝혔다. 이번 연구는 15개국 성인 15,000명을 대상으로 진행된 설문조사의 결과를 바탕으로 한다. 미용성형저널(ASJ) 오픈 포럼은 미국 미용성형학회(The Aesthetic Society)의 공식 학술지로, 관련 분야 동료 심사(Peer review)를 거친 연구를 게재하는 국제 학술지다. 멀츠 에스테틱스는 이번 연구를 통해 메디컬 에스테틱 시술과 자신감, 자기표현의 상관관계에 대한 이해를 넓히고자 했다. 이번 학술지 게재를 통해 임상의들은 실제 진료 현장에서 참고할 수 있는 근거 기반 인사이트를 보다 쉽게 확인할 수 있게 됐다.

멀츠 에스테틱스(Merz Aesthetics): 메디컬 에스테틱과 자기 확신에 대한 글로벌 인사이트

메디컬 에스테틱의 영향력에 대한 연구 진행

"자신감의 원천(Pillars of Confidence)" 글로벌 연구는 메디컬 에스테틱에 대한 인식과 자신감에 미치는 영향을 평가하기 위해 설계된 다국가, 다세대 연구다.

이번 연구는 글로벌 시장조사 전문기업 입소스(Ipsos)와 협력해 진행됐으며, 15개국에 거주하는 21세부터 75세까지 성인 15,000명*이 참여했다. 조사 대상 지역 및 국가는 다음과 같다.

아시아태평양: 중국, 한국, 태국

유럽•중동•아프리카: 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 아랍에미리트

중남미: 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 멕시코

북미: 미국, 캐나다

외모를 넘어 자기 인식과 자신감에 미치는 영향 확인

이번 연구에 따르면, 설문 응답자들은 자신감을 전반적인 사회적 행복(Well-being)을 구성하는 중요한 요소로 인식하고 있었다. 또한 메디컬 에스테틱 시술이 외모 개선을 넘어 자신을 바라보는 방식과 자신감 형성에 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났다.

전 세계 응답자의 72%는 '나는 스스로에 대한 자신감이 있다'는 문항에 동의했다.

전 세계 응답자의 69%는 '메디컬 에스테틱 시술을 통해 내면의 감정을 외적으로 표현한다'고 답했다.

전 세계 응답자의 72%는 '메디컬 에스테틱 시술은 스스로를 바라보는 시각에 영향을 미친다"고 응답했다.

실제 진료 현장에서 활용 가능한 인사이트 제시

이번 연구의 책임을 맡은 브리티시컬럼비아대학교(University of British Columbia) 임상 부교수 섀넌 험프리(Shannon Humphrey) 박사는 "자신감의 원천(Pillars of Confidence) 연구는 환자들이 메디컬 에스테틱 시술을 통해 스스로를 바라보는 모습과 외적 이미지의 균형을 추구하고 있음을 보여준다"고 말했다. 험프리 박사는 험프리 앤 벨레즈나이 코스메틱 더마톨로지(Humphrey & Beleznay Cosmetic Dermatology)의 미용 피부과 전문의이자 의료 책임자로도 활동하며, 진료 현장에서 자신감이 어떤 의미를 갖는지 직접 확인해왔다. 그는 "이번 연구에서 도출된 인사이트를 통해 환자들이 스스로를 인정하고 자신감을 높여가는 과정을 더 잘 이해하고 지원하는데 도움이 될 수 있으며, 궁극적으로는 우리가 제공하는 진료의 질을 높이는 데에도 기여할 수 있다"고 덧붙였다.

삶의 질 개선하는 진정성 있는 변화 지원할 것

밥 래티건(Bob Rhatigan) 멀츠 에스테틱스 최고경영책임자(CEO)는 "이번 학술지 게재는 메디컬 에스테틱과 자신감의 관계에 대한 임상의들의 이해를 넓히고, 진료 현장에서 보다 의미 있는 상담으로 이어질 수 있는 기반이 될 것"이라며 "멀츠 에스테틱스는 메디컬 에스테틱 산업을 선도하는 기업으로서 혁신을 바탕으로 한 교육과 높은 수준의 진료 서비스를 통해 사람들이 외면의 변화가 내면의 자신감으로, 더 나은 삶으로 이어지는 여정을 지원하는데 집중하고 있다"고 말했다.

로렌스 시오우(Lawrence Siow) 멀츠 에스테틱스 아시아태평양 지역 사장은 "자신감의 원천(Pillars of Confidence) 글로벌 연구 결과는 아시아태평양 지역에서 확인되어온 흐름을 다시 한번 입증한 것" 이라며, "자신감은 매우 개인적인 경험이며, 메디컬 에스테틱 시술을 자기표현과 자기 관리, 나아가 자신감을 지원하는 수단으로 인식하는 경향이 점차 강해지고 있다"고 설명했다. 이어서 "다양하고 섬세한 미의 기준이 공존하는 아시아태평양 지역에서는 변화 자체보다 자신에게 어울리는 진정성 있고 개인 맞춤화된 결과가 더욱 중요하게 여겨지고 있다"며, "멀츠 에스테틱스는 자신감을 중심으로 한 보다 의미 있는 환자 상담이 가능하도록 임상의들에게 인사이트와 교육, 혁신을 지속적으로 제공할 것"이라고 밝혔다.

ASJ 오픈 포럼에 게재된 논문 전문 :

https://urldefense.com/v3/__https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojag058/8607786?login=false__;!!N96JrnIq8IfO5w!mZLOMyj7N5j6KiO0f5LWSgdHZv0lqX44Z6A_5YFE-7OKbAQxXWuKIkuEyLGuV-Tq-skyUYkDbSekXW9GSKMI6g$

: https://urldefense.com/v3/__https://academic.oup.com/asjopenforum/advance-article/doi/10.1093/asjof/ojag058/8607786?login=false__;!!N96JrnIq8IfO5w!mZLOMyj7N5j6KiO0f5LWSgdHZv0lqX44Z6A_5YFE-7OKbAQxXWuKIkuEyLGuV-Tq-skyUYkDbSekXW9GSKMI6g$ 자신감의 원천(Pillars of Confidence) 리포트 전문:

https://urldefense.com/v3/__https://merzaesthetics.com/confidence/__;!!N96JrnIq8IfO5w!mZLOMyj7N5j6KiO0f5LWSgdHZv0lqX44Z6A_5YFE-7OKbAQxXWuKIkuEyLGuV-Tq-skyUYkDbSekXW8Ta3sEMw$

* Merz Aesthetics. (2025). Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation. 연구 파트너 Ipsos에서 후원.

** 아시아태평양 지역의 조사 연령 범위는 21세~65세.

멀츠 에스테틱스 소개

멀츠 에스테틱스는 보건의료전문가, 환자 그리고 임직원 등 모든 사람들이 스스로에 대해 자신감을 가질 수 있도록 지원해 온 메디컬 에스테틱 기업으로, 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 데 목표를 두고 있다. 제품 포트폴리오는 임상을 통해 입증된 보툴리눔 독소 A형 제제 제오민®, HA 필러 벨로테로®, 실시간 영상 기술을 탑재한 초음파 리프팅 기기 울쎄라피 프라임™, FDA승인 CaHA제제 레디어스®, 히알루론산과 글리세롤을 포함한 벨로테로® 리바이브 스킨부스터 등으로 구성돼 있으며, 고도의 안전성과 유효성의 기준을 충족시키면서 환자의 개별 니즈를 만족시키고 있다. 1908년에 설립되어 독일 프랑크푸르트에 위치하고 있는 멀츠 그룹의 자회사인 멀츠 에스테틱스는 118년 이상 이어져왔으며, 현재 전 세계 90개국에 진출해 있다.

SOURCE Merz Aesthetics