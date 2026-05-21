Singapore tăng cường hệ sinh thái AI cùng các đối tác toàn cầu nhằm tăng tốc triển khai trong thực tiễn

SINGAPORE, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại ATxSummit 2026 do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm Singapore (IMDA) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin, Bà Josephine Teo, đã công bố các quan hệ đối tác và sáng kiến toàn cầu mới nhằm củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm AI hàng đầu. Những thông báo này đánh dấu sự chuyển dịch từ giai đoạn khám phá các công cụ AI sang xây dựng, triển khai và quản trị các hệ thống AI trong thực tiễn để tạo ra tác động cụ thể. Như Ủy ban Đánh giá Chiến lược Kinh tế gần đây đã nhấn mạnh, Singapore đặt mục tiêu trở thành một trung tâm đáng tin cậy để phát triển, thử nghiệm và triển khai các giải pháp AI giải quyết các vấn đề thực tế trên quy mô lớn.

Chính phủ Singapore và tám doanh nghiệp đầu ngành nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai AI vật lý tại Punggol Digital District

IMDA, JTC và Viện Công nghệ Singapore (SIT) đang hợp tác với tám doanh nghiệp đầu ngành nhằm đưa AI vật lý vào thực tiễn tại Punggol Digital District (PDD). Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, nền tảng thử nghiệm này sẽ trở thành không gian công cộng đa chức năng quy mô lớn đầu tiên của Singapore dành cho các hoạt động triển khai AI vật lý đa ứng dụng và đa nhà vận hành. Certis, DHL, Grab và QuikBot sẽ là những đơn vị đầu tiên đồng thiết kế, triển khai, thử nghiệm và xác thực các dịch vụ robot khả thi về mặt thương mại, bao gồm giao đồ ăn và giao hàng, vệ sinh và tuần tra an ninh nhằm hỗ trợ các hoạt động của con người. Nền tảng thử nghiệm này được Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA) tạo điều kiện thuận lợi thông qua khung miễn trừ cấp khu vực theo Đạo luật Di chuyển Chủ động.

Để tăng cường năng lực AI hiện thân (EAI) của Singapore, IMDA và Chương trình Robot Quốc gia (NRP) sẽ hợp tác cùng FieldAI và Thoughtworks, bên cạnh các doanh nghiệp như Slamtec, Unitree và QuikBot, để phát triển và thử nghiệm các trường hợp ứng dụng EAI thông qua Trung tâm Robot thông minh mới của SIT tại PDD.

Tăng cường năng lực nghiên cứu AI tiên phong của Singapore

Nhằm tăng cường lợi thế sản xuất của Singapore, NVIDIA đang ra mắt phòng thí nghiệm nghiên cứu AI tại Singapore, hiện diện nghiên cứu thứ hai của hãng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào AI hiện thân và AI hiệu quả, phối hợp cùng các nhà nghiên cứu đại học, đối tác trong ngành và chính phủ.

Phòng thí nghiệm sẽ tập trung vào hai lĩnh vực có tiềm năng sản xuất: AI Hiện thân, cho phép các hệ thống thông minh nhận thức, suy luận và hành động trong thế giới vật lý, và điện toán AI Hiệu quả, giúp tối ưu hóa mô hình và hạ tầng nhằm giảm chi phí tính toán, nâng cao hiệu quả năng lượng và hỗ trợ triển khai AI có khả năng mở rộng.

Thúc đẩy AI vì lợi ích cộng đồng: Các quan hệ đối tác mới với doanh nghiệp

Bộ Phát triển số và Thông tin (MDDI) và Google đã công bố quan hệ đối tác AI Quốc gia mới nhằm mở rộng hợp tác với Chính phủ Singapore. Quan hệ đối tác này hướng đến việc tận dụng AI tiên phong để giải quyết các thách thức xã hội, thúc đẩy lực lượng lao động sẵn sàng cho AI ở Singapore, và xây dựng một hệ sinh thái an toàn, đáng tin cậy.

MDDI và OpenAI đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) về sáng kiến "OpenAI cho Singapore" nhằm củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm đổi mới AI ứng dụng. Biên bản này bao gồm việc thúc đẩy đổi mới AI ứng dụng, phát triển nhân lực AI và mở rộng khả năng tiếp cận AI cho người dân, doanh nghiệp và khu vực công, được hậu thuẫn bởi cam kết đầu tư hơn 300 triệu đô la Singapore của OpenAI cho hệ sinh thái AI của Singapore.

Xây dựng nền tảng cho triển khai AI đáng tin cậy, có khả năng mở rộng

Singapore đang thúc đẩy các sáng kiến trên toàn hệ sinh thái nhằm hỗ trợ ứng dụng AI trong các lĩnh vực đòi hỏi độ tin cậy cao như tài chính và khu vực công, nơi độ tin cậy, quản trị và an toàn đóng vai trò then chốt.

Temus, doanh nghiệp AI và chuyển đổi số được Temasek thành lập, sẽ ra mắt AI Foundry nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô các giải pháp AI và phát triển nguồn nhân lực. Với sự hỗ trợ từ Cơ quan Công nghiệp Số Singapore (DISG), AI Foundry sẽ tuyển dụng 50 chuyên gia và phân công họ tham gia các dự án doanh nghiệp bao gồm dịch vụ tài chính và sức khoẻ chính xác.

Viện Nghiên cứu Infocomm A *STAR (A*STAR I2R) đang nâng cấp mô hình AI MERaLiON (Mạng lưới hợp nhất đa phương thức cho suy luận và học tập thấu cảm) nhằm nâng cao năng lực, thúc đẩy các trường hợp ứng dụng thực tiễn và mở rộng quy mô áp dụng. Phiên bản MERaLiON AudioLLM v3 được nâng cấp sẽ cung cấp trí tuệ cận ngôn ngữ (paralinguistic intelligence) trên các ngôn ngữ Đông Nam Á. MERaLiON sẽ được cung cấp thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây, truy cập API và điện toán biên, bao gồm các thiết bị sử dụng vi xử lý Apple silicon như Mac và iPad.

Quản trị theo kịp tốc độ phát triển của AI

Singapore tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thực tiễn dựa trên rủi ro. Hai sáng kiến phản ánh cách tiếp cận này:

Khung Quản trị AI Mẫu dành cho Agentic AI (AI tác nhân) được cập nhật: Ra mắt lần đầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 1 năm 2026, Khung Quản trị AI Mẫu dành cho Agentic AI ("MGF") đã được cập nhật với các nghiên cứu tình huống thực tế và các thực tiễn tốt nhất mới do hơn 50 tổ chức đóng góp.

Sách trắng về Tác nhân AI (AI Agents) của Google: Google đã phối hợp với Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA), GovTech Singapore và IMDA để khám phá cách tác nhân AI có thể được ứng dụng an toàn và hiệu quả trong thực tiễn. Sách trắng này cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ muốn khai thác các tác nhân AI vì lợi ích cộng đồng.

Khi Singapore mở rộng hệ sinh thái AI, các sáng kiến này sẽ giúp chuyển hóa đổi mới thành tác động thực tiễn, củng cố vị thế của quốc đảo như một trung tâm AI toàn cầu đáng tin cậy, nơi doanh nghiệp, giới nghiên cứu và các chính phủ có thể phát triển, thử nghiệm và triển khai các giải pháp AI trên quy mô lớn.

Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore, Bà Josephine Teo, hôm nay cũng tham dự Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng AI ASEAN - Hoa Kỳ bên lề ATxSummit. Sự kiện quy tụ các Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Chính phủ Hoa Kỳ, và các nhà lãnh đạo ngành từ Amazon và Google, Hội nghị bàn tròn đánh dấu việc khởi động chương trình "Hướng tới 50 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ" trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc thúc đẩy ứng dụng AI toàn diện trên toàn khu vực.

