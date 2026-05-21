Singapura Perkukuh Ekosistem AI dengan Rakan Usaha Sama Global Percepat Pelaksanaan Dunia Sebenar

SINGAPURA, 21 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Di ATxSummit 2026, anjuran Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA), Menteri Pembangunan Digital dan Penerangan, Puan Josephine Teo, mengumumkan kerjasama dan inisiatif global baharu bagi memperkukuh kedudukan Singapura sebagai hab AI terkemuka. Pengumuman ini menyaksikan peralihan daripada penerokaan alat AI kepada pembangunan, pelaksanaan dan tadbir urus sistem AI dunia sebenar yang memberi impak. Seperti yang diketengahkan baru-baru ini oleh jawatankuasa Economic Strategic Review, Singapura menyasarkan untuk menjadi hab dipercayai bagi membangunkan, menguji dan melaksanakan penyelesaian AI yang menyelesaikan masalah dunia sebenar secara meluas.

Kerajaan Singapura dan lapan peneraju industri akan menyelidik, menguji dan melaksanakan AI fizikal di Punggol Digital District

IMDA, JTC dan Singapore Institute of Technology (SIT) bekerjasama dengan lapan peneraju industri untuk membawa AI fizikal ke dunia sebenar di Punggol Digital District (PDD). Dilancarkan lewat tahun 2026, tapak uji tersebut akan menjadi ruang awam guna campur berskala pertama Singapura untuk pelaksanaan AI fizikal pelbagai senario penggunaan dan berbilang pengendali. Certis, DHL, Grab dan QuikBot akan menjadi antara pihak pertama yang mereka bentuk bersama, melaksanakan, menguji dan mengesahkan perkhidmatan robotik berdaya maju secara komersial termasuk penghantaran makanan dan bungkusan, pembersihan serta rondaan keselamatan bagi melengkapi operasi manusia. Tapak uji itu dipermudah bersama Land Transport Authority (LTA) menerusi rangka kerja pengecualian peringkat presint di bawah Akta Mobiliti Aktif.

Bagi memperkukuh keupayaan AI terkandung (EAI) Singapura, IMDA dan National Robotics Programme (NRP) akan bekerjasama dengan FieldAI dan Thoughtworks, di samping syarikat-syarikat seperti Slamtec, Unitree dan QuikBot untuk membangunkan dan menguji senario penggunaan EAI melalui Centre for Intelligent Robotics baharu SIT di PDD.

Memperkukuh Perbatasan Penyelidikan AI Singapura

Bagi mengasah kelebihan pembuatan Singapura, NVIDIA melancarkan makmal penyelidikan AI Singapura, iaitu tapak penyelidikan keduanya di Asia Pasifik yang memfokuskan AI terkandung dan AI cekap bersama penyelidik universiti, rakan industri dan juga kerajaan.

Makmal tersebut akan memfokuskan dua domain yang berpotensi untuk pembuatan: AI Terkandung yang membolehkan sistem pintar mengamati, menaakul dan bertindak dalam dunia fizikal, serta pengkomputeran AI Cekap yang mengoptimumkan model dan infrastruktur bagi mengurangkan kos pengkomputeran, meningkatkan kecekapan tenaga dan menyokong pelaksanaan AI boleh diskala.

Mempercepat AI untuk Kebaikan Awam: Perkongsian Industri Baharu

Kementerian Pembangunan Digital dan Penerangan (MDDI) dan Google mengumumkan kerjasama AI Nasional baharu untuk memperluas kolaborasi dengan Kerajaan Singapura. Kerjasama itu bertujuan untuk memanfaatkan AI perbatasan bagi menangani cabaran masyarakat, memupuk tenaga kerja bersedia AI di Singapura dan mewujudkan ekosistem yang terjamin serta dipercayai.

MDDI dan OpenAI menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bagi inisiatif "OpenAI for Singapore" untuk memperkukuh kedudukan Singapura sebagai hab inovasi AI gunaan. MoU itu meliputi usaha memajukan inovasi AI gunaan, membangunkan bakat AI dan menjadikan AI lebih mudah diakses oleh rakyat, perusahaan dan sektor awam, disokong oleh komitmen melebihi S$300 juta OpenAI kepada ekosistem AI Singapura.

Membina asas bagi pelaksanaan AI yang dipercayai dan boleh diskalakan

Singapura memajukan inisiatif seluruh ekosistem untuk menyokong penerimagunaan AI dalam sektor berkepercayaan tinggi seperti kewangan dan sektor awam, yang mana kebolehpercayaan, tadbir urus dan keselamatan menjadi ciri yang kritikal.

Temus, firma AI dan transformasi digital yang ditubuhkan oleh Temasek, akan melancarkan AI Foundry bagi membantu perusahaan memperluas penyelesaian AI dan membangunkan saluran bakat. Disokong oleh Digital Industry Singapore (DISG), Foundry akan menggaji 50 ahli profesional dan menempatkan mereka dalam projek perusahaan termasuk perkhidmatan kewangan dan kesihatan jitu.

A*STAR Institute for Infocomm Research (A*STAR I²R) mengemas kini Model AI MERaLiON (Multimodal Empathetic Reasoning and Learning in One Network) untuk memajukan keupayaan, memacu senario penggunaan dunia sebenar dan meluaskan penerimagunaan. MERaLiON AudioLLM v3 yang dikemas kini akan memberikan kecerdasan paralinguistis merentas bahasa Asia Tenggara. MERaLiON akan tersedia melalui pengehosan awan, akses API dan pengkomputeran pinggiran termasuk peranti silikon Apple seperti Mac dan iPad.

Tadbir urus yang seiring perkembangan AI

Singapura terus mengambil pendekatan praktikal dan berasaskan risiko. Dua inisiatif mencerminkan pendekatan ini:

Kerangka Tadbir Urus AI Model untuk AI Berejen Dikemas Kini: Mula dilancarkan di Forum Ekonomi Dunia pada Januari 2026, Kerangka Tadbir Urus AI Model untuk AI Berejen ("MGF") telah dikemas kini dengan kajian kes dunia sebenar dan amalan terbaik baharu yang disumbangkan lebih 50 organisasi.

Kertas Putih Google mengenai Ejen AI: Google bekerjasama dengan CSA, GovTech Singapore dan IMDA untuk meneroka bagaimana ejen AI boleh digunakan dengan selamat dan berkesan dalam dunia sebenar. Kertas Putih yang terhasil menyediakan panduan untuk kerajaan yang ingin memanfaatkan ejen AI demi kebaikan awam.

Ketika Singapura terus mengembangkan ekosistem AI, inisiatif ini akan membantu menterjemahkan inovasi kepada impak dunia sebenar, sekali gus memperkukuh kedudukan Singapura sebagai hab AI global dipercayai yang mana perniagaan, penyelidik dan kerajaan boleh membangunkan, menguji dan melaksanakan penyelesaian AI secara meluas.

Menteri Pembangunan Digital dan Penerangan, Puan Josephine Teo, turut menghadiri Mesyuarat Meja Bulat Menteri AI ASEAN-AS di luar acara ATxSummit hari ini. Menghimpunkan Menteri Digital ASEAN, Sekretariat ASEAN, kerajaan AS serta peneraju industri daripada Amazon dan Google, Mesyuarat Meja Bulat itu menandakan pelancaran "The Road to 50 Years of ASEAN-US Relations" di bawah Perkongsian Strategik Komprehensif ASEAN-AS. Perbincangan tertumpu kepada penerimagunaan AI yang inklusif di seluruh rantau.

