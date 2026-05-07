SANY élargit son portefeuille mondial d'équipements intelligents avec des solutions électriques, autonomes et basées sur l'IA

SHANGHAI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Groupe SANY a déployé sa 1 000e excavatrice électrique, marquant une étape majeure dans le virage du secteur vers l'électrification. Ses excavatrices télécommandées 5G sont désormais déployées commercialement, la flotte de rouleaux compacteurs sans pilote est entrée en service, et les solutions intelligentes intégrées pour les ports et les mines sont dorénavant en service. Avec des dépenses annuelles de R&D dépassant les 6 milliards de RMB, SANY accélère sa transformation, passant d'un statut de fabricant traditionnel à une entreprise axée sur la robotique et fondée sur l'IA.

Meet SANY's 5G Remote-controlled Excavator Speed Speed

Pour SANY, la modernisation des équipements ne se limite pas à un simple changement de source d'énergie, mais vise à faire progresser l'électrification et l'intelligence. L'électrification réduit les émissions et les coûts d'exploitation, et augmente l'efficacité. L'intelligence, y compris la technologie de commande à distance, permet de relever deux défis majeurs pour le secteur : la sécurité de l'opérateur et les limites physiques des machines sur site.

La construction traditionnelle repose en grande partie sur la présence d'opérateurs sur site, exposant alors les travailleurs à des conditions dangereuses. Les premières solutions de contrôle à distance ont souffert d'une mauvaise expérience utilisateur et de connexions instables, ce qui a limité l'extensibilité dans les applications réelles. Afin de remédier à ces problèmes, SANY a consacré près d'une décennie dans la R&D et a lancé le modèle SY550HD, une excavatrice télécommandée 5G qui réunit une faible latence, une haute précision et une sécurité intelligente dans une solution commercialement viable.

Faible latence et contrôle à distance : alors que la latence de bout en bout typique varie de 120 à 180 ms, SANY utilise des algorithmes 5G et IA pour atteindre des valeurs stables de 120 à 140 ms. Cela permet un contrôle en temps réel jusqu'à 8 500 km de distance, réduisant la latence et le délai des commandes. Le modèle SY550HD fonctionne avec des réseaux publics, privés ou hybrides, et soutient les opérations à distance interrégionales sur tous les types de réseaux.

Haute précision : les technologies de détection de mouvement et de profondeur 3D exclusives de SANY, combinées à un système intelligent d'aide au chargement, recréent les conditions d'exploitation sur site et fournissent une connaissance de la situation au niveau de l'opérateur. Grâce à cette perception spatiale en 3D, les opérateurs peuvent évaluer avec précision des environnements complexes et effectuer des opérations de précision millimétrique, adaptées aux mines, aux sites éloignés et aux scénarios d'intervention d'urgence.

Sécurité intelligente : des capteurs multidimensionnels et des algorithmes d'intelligence artificielle permettent un système de protection numérique à temps de réaction de l'ordre de la milliseconde, comprenant la détection du personnel, l'évitement intelligent des collisions et la surveillance de l'état de l'équipement. Au niveau du système, la machine enregistre automatiquement des données de nuages de points et de la vidéo en direct, soutenant la détection environnementale, l'identification des risques et l'adaptation des tâches, créant ainsi un modèle opérationnel où les machines gèrent la perception, les humains conservent le contrôle et les systèmes à distance coordonnent l'exécution.

À l'avenir, SANY continuera d'augmenter ses dépenses en R&D, en mettant l'accent sur les principaux composants du groupe motopropulseur électrique, les opérations assistées par l'intelligence artificielle, la construction sans personnel, les plateformes numériques et les équipements miniers intégrés. L'objectif est de compléter son portefeuille de produits intelligents et d'étendre le déploiement commercial à grande échelle.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=vsS7_x3p1BA

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