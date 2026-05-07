SANY amplía su cartera global de equipos inteligentes con soluciones eléctricas, autónomas y con IA

SHANGHAI, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group ha puesto en marcha su excavadora eléctrica número 1.000, lo que supone un paso fundamental en la transición del sector hacia la electrificación. Sus excavadoras con control remoto 5G ya se comercializan, su flota de apisonadoras no tripuladas ha entrado en servicio y sus soluciones inteligentes integradas para puertos y minas ya están operativas. Con una inversión anual en I+D superior a los 6.000 millones de RMB, SANY está acelerando su transformación de fabricante tradicional a empresa centrada en la robótica y con capacidad de inteligencia artificial.

Meet SANY's 5G Remote-controlled Excavator Speed Speed

Para SANY, la modernización de los equipos no se limita a cambiar las fuentes de energía, sino que impulsa la electrificación y la inteligencia artificial. La electrificación reduce las emisiones, aumenta la eficiencia y disminuye los costes operativos. La inteligencia artificial, incluida la tecnología de control remoto, aborda dos retos clave del sector: la seguridad del operador y las limitaciones físicas de la maquinaria en obra.

La construcción tradicional depende en gran medida de operadores en obra, lo que expone a los trabajadores a condiciones peligrosas. Las primeras soluciones de control remoto presentaban una mala experiencia de usuario y conexiones inestables, lo que limitaba su escalabilidad en aplicaciones reales. Para abordar estos problemas, SANY invirtió casi una década en I+D y lanzó la SY550HD, una excavadora de control remoto 5G que combina baja latencia, alta precisión y seguridad inteligente en una solución comercialmente viable.

Baja latencia y control a larga distancia: Si bien la latencia típica de extremo a extremo oscila entre 120 y 180 ms, SANY utiliza 5G y algoritmos de IA para lograr una latencia estable de 120 a 140 ms. Esto permite el control en tiempo real desde una distancia de hasta 8.500 km, reduciendo el retardo y la demora en los comandos. El SY550HD funciona con redes públicas, privadas o híbridas, lo que permite el funcionamiento remoto entre diferentes regiones y tipos de red.

Alta precisión: Las tecnologías patentadas de SANY para la detección de movimiento y profundidad en 3D, combinadas con un sistema inteligente de asistencia a la carga, recrean las condiciones operativas en el lugar y proporcionan una percepción de la situación a nivel del operador. Gracias a esta percepción espacial en 3D, los operadores pueden evaluar con precisión entornos complejos y realizar operaciones con una precisión milimétrica, ideales para minas, emplazamientos remotos y situaciones de emergencia.

Seguridad inteligente: Los sensores multidimensionales y los algoritmos de IA permiten un sistema de protección digital con respuesta en milisegundos, que incluye detección de personal, prevención inteligente de colisiones y monitorización del estado del equipo. A nivel de sistema, la máquina recopila de forma autónoma datos de nube de puntos y vídeo en directo, lo que permite la detección del entorno, la identificación de riesgos y la adaptación de tareas, creando un modelo operativo en el que las máquinas gestionan la percepción, los humanos mantienen el control y los sistemas remotos coordinan la ejecución.

De cara al futuro, SANY seguirá aumentando su inversión en I+D, centrándose en componentes clave de sistemas de propulsión eléctrica, operaciones asistidas por IA, construcción no tripulada, plataformas digitales y equipos integrados para la minería. El objetivo es completar su cartera de productos inteligentes y ampliar su implementación comercial a gran escala.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vsS7_x3p1BA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg