SANY ขยายพอร์ตโฟลิโออุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกด้วยโซลูชันพลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI

News provided by

SANY Group

08 May, 2026, 00:36 CST

เซี่ยงไฮ้, 8 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- SANY Group ได้เปิดตัวรถขุดพลังงานไฟฟ้าคันที่ 1,000 ของบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า รถขุดแบบควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่าย 5G ของบริษัทได้ถูกนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะที่กองยานรถบดอัดผิวทางแบบไร้คนขับก็ได้เริ่มเข้าสู่การให้บริการ และโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรสำหรับท่าเรือและเหมืองก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วเช่นกัน ด้วยงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อปีที่สูงกว่า 6 พันล้านหยวน SANY กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตเครื่องจักรแบบเดิมไปสู่บริษัทที่มุ่งเน้นด้านหุ่นยนต์และขับเคลื่อนด้วย AI

Meet SANY's 5G Remote-controlled Excavator
สำหรับ SANY การยกระดับอุปกรณ์เครื่องจักรไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแหล่งพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและความอัจฉริยะที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานลง ขณะที่ระบบอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีควบคุมระยะไกล ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมสองประการ ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และข้อจำกัดทางกายภาพของเครื่องจักรในไซต์งาน

การก่อสร้างแบบเดิม ๆ ต้องพึ่งพาผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานอยู่ในไซต์งานโดยตรงเป็นหลัก ทำให้คนงานต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่เป็นอันตราย ขณะที่โซลูชันควบคุมระยะไกลในยุคแรกประสบปัญหาด้านประสบการณ์ใช้งานที่ไม่ดีนักและความเสถียรของการเชื่อมต่อ ส่งผลให้ไม่สามารถขยายการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ SANY ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดเกือบ 10 ปี และเปิดตัว SY550HD รถขุดแบบควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่าย 5G ซึ่งผสานคุณสมบัติทั้งการตอบสนองที่มีค่าหน่วงต่ำ ความแม่นยำระดับสูง และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะไว้ในโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้จริง

  • ความหน่วงต่ำและความสามารถควบคุมระยะไกล: แม้ช่วงค่าความหน่วงปลายทางโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 120–180 มิลลิวินาที แต่ SANY ใช้เทคโนโลยี 5G และอัลกอริทึม AI เพื่อให้ได้ค่าความหน่วงที่เสถียรในระดับ 120–140 มิลลิวินาที ช่วยให้สามารถทำการควบคุมแบบเรียลไทม์ได้จากระยะไกลถึง 8,500 กิโลเมตร ลดความหน่วงและความล่าช้าในการสั่งการลงได้ รถขุด SY550HD สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายได้ทั้งแบบสาธารณะ เครือข่ายส่วนตัว หรือแบบผสม (hybrid) รองรับการปฏิบัติงานระยะไกลข้ามภูมิภาคได้อย่างยืดหยุ่นในทุกประเภทเครือข่าย
  • ความแม่นยำสูง: เทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติและการตรวจจับความลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ SANY ผสานเข้ากับระบบช่วยควบคุมการตักโหลดอัจฉริยะ สามารถจำลองสภาพการปฏิบัติงานเสมือนอยู่หน้างานจริง และมอบการรับรู้สถานการณ์รอบด้านในระดับเดียวกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความสามารถในการรับรู้เชิงพื้นที่แบบ 3 มิติ ผู้ควบคุมจึงสามารถประเมินสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ และดำเนินงานที่ต้องการความละเอียดระดับมิลลิเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานในเหมือง พื้นที่ปฏิบัติงานห่างไกล และในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ: เซ็นเซอร์หลายมิติและอัลกอริทึม AI ช่วยให้ระบบป้องกันดิจิทัลสามารถตอบสนองได้ในระดับมิลลิวินาที ซึ่งรวมถึงการตรวจจับบุคลากร ระบบหลีกเลี่ยงการชนอัจฉริยะ และการติดตามสภาพการทำงานของเครื่องจักร ในระดับระบบ เครื่องจักรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพอยต์คลาวด์ (point cloud) และวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการรับรู้สภาพแวดล้อม การระบุความเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์จริง ก่อให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เครื่องจักรทำหน้าที่ด้านการรับรู้ มนุษย์ยังคงทำหน้าที่ควบคุม และระบบระยะไกลทำหน้าที่ประสานการทำงาน

สำหรับในอนาคต SANY จะยังคงเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหลัก ระบบช่วยปฏิบัติงานด้วย AI การก่อสร้างแบบไร้ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน แพลตฟอร์มดิจิทัล และอุปกรณ์ทำเหมืองแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย คือการสร้างพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบครบวงจรโดยสมบูรณ์ และขยายการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้างต่อไป

SOURCE SANY Group

SANY Perluas Portfolio Peralatan Pintar Global dengan Penyelesaian Elektrik, Autonomi dan Berdaya AI

SANY Group telah melancarkan mesin pengorek elektriknya yang ke-1,000, menandakan langkah besar dalam peralihan industri ke arah elektrifikasi. Mesin ...

