告別繁瑣配置，橙獅體育推出「對話式」AI辦賽助手，體育行業的「Agent時代」初現雛形

除了實現賽事的迅速、便捷創建，Smartshot的核心競爭力更在於其構建了貫穿賽事全週期的閉環管理體系。辦賽方一旦在平台完成賽事初始化與發佈，即可無縫切換至全流程管控模式，依托平台內置的智能化工具箱，對從報名、賽程編排到賽後數據歸檔的每一個環節進行精細化統籌，真正實現了「一站式」無斷點運營。

在數據融合層面，Smartshot原有的「多目鷹眼」視覺算法與AI助手完成了底層打通，比分、軌跡、球速等數據的實時捕捉與自動注入，消除了人工錄入的延遲與誤差。在數據流通端，得益於橙獅體育與中國網球協會「數智化管理服務平台共建單位」的身份，系統已接入官方數據庫。納入積分體系的賽事，其比分數據經系統自動覆核確認後，將實時同步至中網協後台並即時刷新選手排名，真正實現了「比賽結束，排名即出」，終結了傳統人工申報錄入的歷史。

此外，系統更以AIGC技術深度賦能賽事傳播，能夠根據賽事特質一鍵生成專屬高光視頻，大幅降低內容創作門檻，顯著提升賽事的專業聲量與大眾參與體驗。

目前，橙獅體育技術團隊已基於最新上線的AI助手開啟場景化模型訓練，計劃在2026年內將系統全面升級為「全自主Agent」模式，實現真正的「對話即執行」。未來，面對天氣突變導致的場地調整、突發選手退賽等非標狀況，用戶無需手動操作後台，只需口頭下達指令，AI助手即可自主調用調度算法，瞬間完成賽程重排、資源調配及多方通知閉環，將賽事運營的動態應變能力提升至全新維度。

截至2025年底，Smartshot已在全國部署超120片場地，累計服務千萬人次，成功賦能第十五屆全運會網球資格賽等專業賽事。隨著「AI辦賽助手」上線，橙獅體育正推動行業從「數字化記錄」向「智能化生成」跨越，為全民健身戰略的落地提供更具溫度、效率與智慧的科技解決方案。（完）

SOURCE 橙獅體育