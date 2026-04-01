Orange Lion Sports、AIイベント運営アシスタントのデビューでスポーツ業界に「エージェント時代」の到来を告げる

AI主導の新プラットフォームにより、ユーザーは自然言語のプロンプト一つでプロフェッショナルな大会の立ち上げと管理が可能に

上海、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- デジタルスポーツサービスの世界的リーダーであるOrange Lion Sports（旧Alibaba Sports）は、Smartshotインテリジェント・ソリューション・スイート内で、業界初のAI搭載イベント運営アシスタントを発表しました。Qwen 3.5モデルを搭載したこのアシスタントは、生成AIを活用して「ワンセンテンス・イベント・ホスティング」を実現し、自然言語のプロンプトから複雑なトーナメントのセットアップを自動化します。このイノベーションは、高い参入障壁や煩雑な手作業のワークフローなど、業界の重要なボトルネックに対処するもので、インテリジェントシステムがエンド・ツー・エンドの管理ロジスティクスを担う、スポーツ運営における極めて重要な「エージェント・モーメント」を引き起こします。

(PRNewsfoto/Orange Lion Sports)

その中核となるのは、手作業によるフォーム入力や断片的なバックエンドシステムへの依存を排除するために設計された、バーチャル・トーナメント・ディレクター・ツールです。新しいAI Tournament Assistantは、会話による指示を正確に解釈します。ユーザーは「ATPルールを使用し、U10からU14までの部門を設けた、200人の選手が参加するジュニアテニス大会を設定して」といった自然言語のリクエストを入力するか、PDFのルールブックをアップロードするだけです。インタラクティブな対話を通じて、アシスタントは重要な詳細事項を確認し、試合スケジュール、登録ポータル、スコアリング・プロトコルを含む包括的な大会の枠組みを数分以内に生成します。このプロンプトベースのワークフローは、数日間にわたる管理業務を数分に短縮し、イベント開催に必要なリソースを劇的に削減します。

また、このアシスタントはイベントのライフサイクル全体をカバーするエンド・ツー・エンドの管理システムを構築します。主催者は単一のダッシュボードから、登録、スケジューリング、データアーカイブを管理できます。複数のカメラ映像を使用する同社のコンピューター・ビジョン・システムはAIアシスタントと統合されており、スコアや選手の動きを含むリアルタイムのデータを取得し、プラットフォームに取り込むことが可能です。中国テニス協会（CTA）の公式デジタルパートナーとして、Orange Lion Sportsは同協会の国内データベースとプラットフォームを同期させました。選手のランキングに影響する大会結果は自動的に検証・同期されるため、決勝戦の直後に最新の順位を確認できます。さらに、このプラットフォームは生成AIを活用してイベントのハイライト映像を自動的に作成し、デジタルの可視性と視聴者のエンゲージメントを高めます。

現在までに、Smartshotは中国全土の120以上のコートに導入され、1000万人以上のユーザーにサービスを提供しています。同社は2026年中に、このシステムを完全な自律型AIエージェントに進化させる予定です。AIイベント運営アシスタントの導入により、Orange Lion Sportsは業界の軸足をデジタル記録管理からAI主導のイベント生成へと移し、中国の国家的なフィットネス・イニシアチブを支援する非常に効率的なプラットフォームを提供します。

SOURCE Orange Lion Sports