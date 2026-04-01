오렌지 라이언 스포츠, AI 이벤트 운영 어시스턴트 출시...스포츠 산업 '에이전트 시대' 개막

AI 기반 신형 플랫폼, 자연어 프롬프트 한 번으로 프로 대회 개설과 운영 지원

상하이 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 스포츠 서비스 분야를 선도하는 기업 오렌지 라이언 스포츠(Orange Lion Sports)(구 알리바바 스포츠)가 Smartshot 지능형 솔루션 제품군에서 업계 최초 AI 기반 이벤트 운영 어시스턴트를 공개했다. Qwen 3.5 모델 기반으로 구동되는 이 어시스턴트는 생성형 AI를 활용해 자연어 프롬프트만으로 복잡한 토너먼트 설정을 자동화하는 '한 문장 대회 운영'을 구현해 준다. 높은 진입장벽과 번거로운 수작업 워크플로 등 업계의 핵심 병목이 해소하면서 지능형 시스템이 처음부터 끝까지 행정 운영을 관리하는 스포츠 운영의 중대한 '에이전트 모먼트(Agent Moment)'가 이번 혁신으로 촉발됐다.

(PRNewsfoto/Orange Lion Sports)

핵심에는 수작업 양식과 파편화된 백엔드 시스템에 대한 의존을 없애기 위해 설계된 가상 토너먼트 디렉터 도구가 있다. 새 AI 토너먼트 어시스턴트는 대화형 지시를 정교하게 해석한다. 사용자는 'ATP 규정을 적용하고 U10부터 U14 부문까지 포함한 200명 규모로 주니어 테니스 대회를 설정해 달라'와 같은 자연어 요청을 입력하거나 PDF 규정집을 업로드하기만 하면 된다. 어시스턴트는 대화형 상호작용을 통해 핵심 세부사항을 확인한 뒤, 경기 일정, 등록 포털, 채점 프로토콜을 포함한 종합적인 대회 운영 체계를 수분 내에 만들어낸다. 이렇게 프롬프트 기반 워크플로를 통하면 며칠이 걸리던 행정 업무가 수분으로 단축돼 이벤트 개설에 필요한 자원이 획기적으로 줄어든다.

이 어시스턴트는 또한 이벤트 전 주기를 망라해 엔드투엔드(end-to-end) 관리 시스템도 구축해준다. 주최 측은 단일 대시보드에서 등록, 일정 관리, 데이터 아카이빙을 총괄할 수 있다. 카메라 여러 대의 피드를 활용하는 회사의 컴퓨터 비전 시스템도 AI 어시스턴트와 통합돼 점수와 선수 움직임을 포함한 실시간 데이터를 포착해 플랫폼에 반영할 수 있다. 오렌지 라이언 스포츠는 중국테니스협회(CTA)의 공식 디지털 파트너로 이 플랫폼을 협회의 국가 데이터베이스와 연동했다. 선수 랭킹에 영향을 미치는 대회 결과는 자동으로 검증 및 동기화되며, 최신 순위는 결승전 직후 즉시 확인할 수 있다. 플랫폼은 이와 함께 플랫폼은 생성형 AI를 활용해 대회 하이라이트 영상을 자동 제작해 디지털 노출과 관중 참여도 높여준다.

Smartshot은 현재까지 중국 전역 120여 코트에 도입돼 1000만 명이 넘는 이용자에게 서비스를 제공하고 있다. 회사는 2026년까지 이 시스템을 완전 자율형 AI 에이전트로 발전시킬 계획이다. 오렌지 라이언 스포츠는 AI 이벤트 운영 어시스턴트 출시를 통해 업계를 디지털 기록 관리의 단계를 넘어 AI 기반 이벤트 생성 시대로 전환시키는 한편 중국의 국가 체육 진흥 사업을 지원하는 고효율 플랫폼이 되고 있다.

SOURCE Orange Lion Sports