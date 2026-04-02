Orange Lion Sports Hadirkan "Agent Era" di Industri Olahraga dengan Meluncurkan Asisten Operasional yang Didukung AI untuk Penyelenggaraan Turnamen Olahraga

Unsur utama dari teknologi ini terletak pada virtual tournament director tool yang tidak memerlukan formulir manual dan menghilangkan sistem backend yang terfragmentasi. Asisten Turnamen AI terbaru mampu memahami instruksi percakapan dengan presisi; pengguna cukup memasukkan perintah dalam bahasa alami—misalnya "buat turnamen tenis junior untuk 200 peserta dengan aturan ATP dan kategori usia U10 hingga U14"—atau mengunggah dokumen aturan dalam format PDF. Melalui dialog interaktif, asisten AI akan mengklarifikasi detail penting dan menyusun kerangka turnamen secara lengkap dalam hitungan menit, termasuk jadwal pertandingan, portal pendaftaran, dan sistem penilaian. Alur kerja berbasis instruksi (prompt) ini mempersingkat pekerjaan administratif dari hitungan hari menjadi hanya beberapa menit. Dengan demikian, sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan event berkurang drastis.

Asisten ini juga membangun sistem manajemen yang mencakup seluruh siklus penyelenggaraan event. Pihak penyelenggara dapat mengelola pendaftaran, penyusunan jadwal, hingga pengarsipan data melalui satu dasbor terpadu. Sistem computer vision milik Orange Lion Sports yang menggunakan berbagai kamera terintegrasi dengan asisten AI, mendukung pengambilan data secara seketika (real-time), termasuk skor dan pergerakan pemain, sehingga langsung diproses dalam platform. Sebagai mitra digital resmi Chinese Tennis Association (CTA), Orange Lion Sports telah menyinkronkan platform ini dengan basis data nasional asosiasi tersebut. Hasil pertandingan yang memengaruhi peringkat pemain dapat diverifikasi dan diperbarui secara otomatis, segera setelah pertandingan berakhir. Selain itu, platform tersebut memanfaatkan AI generatif yang secara otomatis menghasilkan video berisi cuplikan pertandingan guna meningkatkan visibilitas digital dan partisipasi audiens.

Hingga saat ini, Smartshot telah diterapkan di lebih dari 120 lapangan di seluruh Tiongkok dan melayani lebih dari 10 juta pengguna. Orange Lion Sports berencana mengembangkan sistem ini menjadi agen AI yang sepenuhnya otonom pada 2026. Dengan meluncurkan asisten operasional event berbasiskan AI, Orange Lion Sports mendorong transformasi industri agar beralih dari sekadar pencatatan digital menuju penyelenggaraan event berbasiskan AI, serta menghadirkan platform yang efisien untuk mendukung inisiatif kebugaran nasional Tiongkok.

SOURCE Orange Lion Sports