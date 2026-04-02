Orange Lion Sports mở ra "kỷ nguyên tác nhân" trong ngành thể thao ḳhi ra mắt trợ lý AI vận hành sự kiện

Nền tảng mới vận hành bằng AI cho phép người dùng khởi tạo và quản lý giải đấu chuyên nghiệp chỉ với một câu lệnh (prompt) duy nhất bằng ngôn ngữ tự nhiên

THƯỢNG HẢI, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Orange Lion Sports (trước đây là Alibaba Sports), doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ thể thao số, đã công bố ra mắt trợ lý vận hành sự kiện thể thao ứng dụng AI đầu tiên trong ngành, thuộc bộ giải pháp thông minh Smartshot. Được vận hành bởi mô hình Qwen 3.5, trợ lý ảo này tận dụng AI tạo sinh để hiện thực hóa khả năng "tổ chức sự kiện với một câu lệnh", cho phép tự động hóa các quy trình thiết lập giải đấu phức tạp từ những câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đổi mới này nhằm xử lý các điểm nghẽn lớn của ngành — như là rào cản gia nhập cao và quy trình thủ công phức tạp — tạo ra một "Khoảnh khắc tác nhân" mang tính quyết định trong vận hành thể thao, nơi các hệ thống thông minh quản lý trọn gói công tác hậu cần hành chính.

Trọng tâm của giải pháp là công cụ quản lý giải đấu ảo được thiết kế để loại bỏ sự phụ thuộc vào các biểu mẫu thủ công và hệ thống quản trị (backend) bị phân mảnh. Trợ lý Giải đấu AI mới có khả năng hiểu chính xác các chỉ dẫn dạng hội thoại; người dùng chỉ cần nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên — chẳng hạn như "tổ chức giải quần vợt trẻ cho 200 vận động viên, áp dụng luật ATP, gồm các nhóm tuổi từ U10 đến U14" — hoặc tải lên điều lệ ở định dạng PDF. Thông qua hội thoại tương tác, trợ lý sẽ làm rõ các chi tiết chính và tạo ra một khung giải đấu toàn diện trong vòng vài phút, bao gồm lịch thi đấu, cổng đăng ký và quy tắc tính điểm. Quy trình làm việc dựa trên câu lệnh này giúp rút ngắn khối lượng công việc hành chính từ nhiều ngày xuống còn vài phút, qua đó giảm đáng kể nguồn lực cần thiết để triển khai một sự kiện.

Trợ lý này cũng tạo ra một hệ thống quản lý khép kín bao quát toàn bộ vòng đời sự kiện. Ban tổ chức có thể giám sát việc đăng ký, lập lịch và lưu trữ dữ liệu thông qua một bảng điều khiển duy nhất. Hệ thống thị giác máy tính của công ty sử dụng nhiều luồng camera, được tích hợp với trợ lý AI, cho phép dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm tỷ số và chuyển động của vận động viên, được thu thập và nạp vào nền tảng. Với vai trò là đối tác số chính thức của Hiệp hội Quần vợt Trung Quốc (CTA), Orange Lion Sports đã đồng bộ nền tảng với cơ sở dữ liệu quốc gia của hiệp hội. Các kết quả thi đấu ảnh hưởng đến thứ hạng người chơi sẽ được tự động xác minh và đồng bộ, giúp bảng xếp hạng được cập nhật ngay sau trận đấu cuối cùng. Ngoài ra, nền tảng còn tận dụng AI tạo sinh để tự động tạo các video tổng hợp điểm nhấn của sự kiện, qua đó tăng cường độ nhận diện trên không gian mạng và mức độ tương tác của khán giả.

Cho đến nay, Smartshot đã được triển khai tại hơn 120 sân thi đấu trên khắp Trung Quốc, phục vụ hơn 10 triệu người dùng. Công ty dự kiến phát triển hệ thống này thành một tác nhân AI hoàn toàn tự chủ vào năm 2026. Với việc ra mắt Trợ lý AI vận hành sự kiện, Orange Lion Sports đang đưa ngành vượt ra khỏi việc lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số thuần túy để tiến tới khả năng tạo sự kiện dựa trên AI, đồng thời cung cấp một nền tảng hiệu quả cao nhằm hỗ trợ các sáng kiến thể dục thể thao quốc gia của Trung Quốc.

