三亞馬拉松賽後消費激增，凸顯「賽事+旅遊」融合新趨勢

海南自貿港對86個國家公民實行免簽入境，國際航線覆蓋亞歐25個目的地，進一步增強了國際參賽者的可達性。在新海關與貿易框架下，免稅進口商品清單從約1900項大幅增至超6600項，使得原先需徵稅的賽事裝備與物資可免稅入境，顯著降低了賽事運營成本。

據主辦方介紹，擴大的免稅清單降低了計時系統、專業物資及音響設備等項目的採購成本。由此節約的資金被重新投入到賽事運營、跑者服務與市場推廣中，不僅提升了賽事整體品質與覆蓋面，也增強了賽事的商業吸引力，吸引了更多贊助商和合作夥伴。

賽事影響延伸至比賽週末以外。飛豬數據顯示，自10月下旬起，三亞酒店預訂量持續攀升，合作酒店在賽事期間延續了這一增長態勢。賽事恰逢新海關政策下的首個元旦、春節假期，進一步帶動了消費支出。據三亞市旅遊和文化廣電體育局統計，2026年元旦假期，全市共接待遊客65.08萬人次，旅遊總收入達12.99億元。賽事與假日旅遊共同作用，推動整體市場活躍度顯著提升。

海南（三亞）馬拉松的成功，展現了大型體育賽事在串聯旅遊、酒店與國際消費方面的積極效應。

SOURCE 橙獅體育