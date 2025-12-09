廣汽旗下AION與HYPTEC兩大新能源產品序列亮相利雅得車展，開啟中東發展新篇章

沙特阿拉伯利雅得2025年12月9日 /美通社/ -- 12月9日，沙特利雅得國際車展盛大啟幕。廣汽攜旗下多款明星車型到場，並正式宣佈引入AION與HYPTEC兩大新能源產品序列進入沙特市場，AION V、AION ES與HYPTEC HT三款新能源車型同步上市。傳遞了廣汽持續深耕沙特市場的堅定決心，也標誌著廣汽加速在中東市場的佈局，推動「中東行動」的深化落地。

廣汽的三款新能源車型覆蓋主流家庭用車、高效通勤與豪華高端出行等多元場景，均融入廣汽在設計、安全、智能與舒適體驗方面的深厚積累，以穩定可靠的品質、領先的新能源技術、卓越的智能科技實力，為沙特消費者帶來高品質、高科技的綠色出行選擇。