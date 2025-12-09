廣汽旗下AION與HYPTEC兩大新能源產品序列亮相利雅得車展，開啟中東發展新篇章
新聞提供者GAC
09 12月, 2025, 22:32 CST
沙特阿拉伯利雅得2025年12月9日 /美通社/ -- 12月9日，沙特利雅得國際車展盛大啟幕。廣汽攜旗下多款明星車型到場，並正式宣佈引入AION與HYPTEC兩大新能源產品序列進入沙特市場，AION V、AION ES與HYPTEC HT三款新能源車型同步上市。傳遞了廣汽持續深耕沙特市場的堅定決心，也標誌著廣汽加速在中東市場的佈局，推動「中東行動」的深化落地。
廣汽的三款新能源車型覆蓋主流家庭用車、高效通勤與豪華高端出行等多元場景，均融入廣汽在設計、安全、智能與舒適體驗方面的深厚積累，以穩定可靠的品質、領先的新能源技術、卓越的智能科技實力，為沙特消費者帶來高品質、高科技的綠色出行選擇。
廣汽秉承「服務先行、客戶第一」的服務理念，推出「整車8年16萬公里保修，動力電池8年20萬公里」的保修政策。同時，廣汽持續升級本地化服務能力，提升零件供應時效，確保終端零件供應率達到95%以上。
車展現場，廣汽攜GAC、AION和HYPTEC三大產品序列的8款車型亮相，涵蓋純電及燃油的動力形式，全面展示從城市通勤、家庭出遊到商務出行的全場景產品矩陣。其中，新能源車型包括AION V、AION ES、HYPTEC HT、HYPTEC SSR；燃油車型包括GAC GS8、GAC M8、GAC EMZOOM、GAC EMPOW。
依托七年來在沙特積累的用戶基礎與品牌口碑，廣汽正把先進技術、完善服務與本地化運營深度結合，轉化為更具韌性的市場競爭力。面向未來，廣汽將以「One GAC 2.0」為指引，始終堅持長期主義、合作共贏，秉持「在沙特為沙特，融入沙特，服務沙特，貢獻沙特」的發展理念，在沙特乃至整個中東的新能源轉型浪潮中穩步前行，共同推動中東區域汽車產業的高質量發展。
SOURCE GAC
分享這篇文章