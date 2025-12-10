-Las líneas de nueva energía AION e HYPTEC de GAC debutan en el Salón del Automóvil de Riad, abriendo un nuevo capítulo en el mercado de Oriente Medio

RIYADH, Arabia Saudí, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de diciembre se inauguró con gran solemnidad el Salón del Automóvil de Riad, en Arabia Saudita. GAC presentó una gama de modelos estrella y anunció oficialmente el lanzamiento de sus dos series de vehículos eléctricos de nueva generación (NEV), AION e HYPTEC. Simultáneamente, se presentaron al mercado saudí tres nuevos modelos de energía: AION V, AION ES e HYPTEC HT. Esto refleja la firme determinación de GAC de consolidar su presencia en Arabia Saudita y marca el lanzamiento acelerado de su estrategia para Oriente Medio, impulsando la implementación de la "Acción para Oriente Medio".

photo

Tres nuevos modelos energéticos se adaptan a diversos escenarios, como viajes familiares, desplazamientos eficientes y viajes de lujo de alta gama. Integran la profunda experiencia de GAC en diseño, seguridad, inteligencia y confort, ofreciendo opciones de viajes ecológicos de alta calidad y tecnología avanzada a los consumidores saudíes con una calidad estable y fiable, tecnología energética de vanguardia y una excepcional solidez tecnológica.

GAC se adhiere a la filosofía de servicio de "Primero el servicio, primero el cliente" y lanza una política de garantía: 8 años/160.000 kilómetros para el vehículo y 8 años/200.000 kilómetros para la batería. Mientras tanto, GAC continúa fortaleciendo las capacidades de servicio local, mejorando la eficiencia del suministro de piezas y garantizando que la tasa de suministro de piezas a terminales supere el 95 %.

En el salón del automóvil, GAC presentó ocho modelos de tres marcas, incluyendo GAC, AION e HYPTEC, que abarcan vehículos totalmente eléctricos y de combustible, mostrando una gama completa de productos para todos los escenarios, desde desplazamientos urbanos y viajes familiares hasta viajes de negocios. Entre ellos, los modelos NEV incluyen AION V, AION ES, HYPTEC HT e HYPTEC SSR; los modelos de combustible incluyen GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM y GAC EMPOW.

Aprovechando su base de usuarios y la reputación de marca acumulada durante siete años en Arabia Saudita, GAC está integrando profundamente tecnología avanzada, servicios integrales y operaciones locales para mejorar la competitividad del mercado. De cara al futuro, guiado por "One GAC 2.0", GAC se adherirá a la filosofía de desarrollo a largo plazo, centrada en la cooperación beneficiosa para todos. En Arabia Saudita, para Arabia Saudita, integrándose con Arabia Saudita, sirviendo a Arabia Saudita y contribuyendo a Arabia Saudita. GAC tiene como objetivo avanzar de manera constante en la nueva transición energética de Arabia Saudita y el Medio Oriente en general, promoviendo el desarrollo de alta calidad de la industria del automóvil de la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg