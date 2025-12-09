Lancement des gammes à énergie nouvelle AION et HYPTEC de GAC au salon de l'automobile de Riyad : un nouveau chapitre sur le marché du Moyen-Orient

RIYAD, Arabie saoudite, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre s'est ouvert en grande pompe le salon de l'automobile de Riyad, en Arabie saoudite. GAC y a présenté une gamme de modèles vedettes et a officiellement annoncé la sortie de ses deux séries de véhicules à énergie nouvelle, AION et HYPTEC. Trois modèles à énergie nouvelle, AION V, AION ES et HYPTEC HT, font simultanément leur entrée sur le marché saoudien. Cela témoigne de la forte détermination de GAC à renforcer sa présence en Arabie saoudite et marque une accélération du déploiement de sa stratégie au Moyen-Orient, l'« Action au Moyen-Orient ».

photo

Répondant aux exigences de plusieurs scénarios, notamment le tourisme familial traditionnel, des trajets quotidiens efficaces et le voyage de luxe, les trois modèles à énergie nouvelle intègrent la profonde expérience de GAC dans les domaines de la conception, de la sécurité, de l'intelligence et du confort pour proposer aux consommateurs saoudiens des possibilités de déplacement écologique fondées sur une qualité stable et fiable, une technologie de pointe en matière d'énergies nouvelles et une technologie intelligente exceptionnellement puissante.

En accord avec une philosophie de service « Le service d'abord, le client d'abord », GAC lance la politique de garantie suivante : garantie du véhicule jusqu'à 8 ans/160 000 kilomètres et garantie de la batterie d'alimentation jusqu'à 8 ans/200 000 kilomètres. En parallèle, GAC continue de consolider ses capacités de service locales, d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement en pièces détachées et de veiller à ce que le taux d'approvisionnement en pièces détachées des terminaux dépasse 95 %.

Au salon de l'automobile, GAC a mis en avant huit modèles de trois marques, GAC, AION et HYPTEC, allant des véhicules purement électriques aux véhicules à carburant, qui forment une matrice de produits à scénario complet couvrant aussi bien les trajets urbains que les déplacements professionnels ou les voyages en famille. Les modèles AION V, AION ES, HYPTEC HT et HYPTEC SSR sont à énergie nouvelle ; les modèles GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM et GAC EMPOW sont à carburant.

S'appuyant sur sa base d'utilisateurs et sur une image de marque construite depuis plus de sept ans en Arabie saoudite, GAC intègre profondément une technologie de pointe, des services complets et des activités locales afin d'améliorer sa compétitivité sur le marché. À l'avenir, GAC se concentrera sur une coopération gagnant-gagnant basée sur le principe de développement à long terme « One GAC 2.0 ». En Arabie saoudite. Pour l'Arabie saoudite. S'intégrer en Arabie saoudite. Au service de l'Arabie saoudite. Contribuer à la prospérité de l'Arabie saoudite. GAC entend promouvoir de façon continue la transition de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient au sens large vers les énergies nouvelles, en encourageant le développement d'une industrie automobile de qualité dans la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg