《Animula Nook》攜全新 Beta 版本亮相 gamescom 2026，Tencent Games 展位開放現場試玩

LilliLandia Games 誠邀玩家今年8月於科隆縮小身形，探索微型魔法世界 Minietopia

廣州2026年8月25日 /美通社/ -- LilliLandia Games 將於 gamescom 2026（8 月 26 日至 30 日於德國科隆展覽中心舉行）首度展示《Animula Nook》全新 Beta 版本。這款溫馨生活模擬遊戲讓玩家縮小身形，置身名為 Minietopia 的微型魔法世界，展開別具一格的迷你生活。

按此觀看 gamescom 宣傳片，率先一睹 Minietopia 的動態晝夜循環，以及最新 Beta 版本帶來的豐富角色自訂選項！

在《Animula Nook》中，玩家可在電腦桌等日常場景中建造家園、收集瓶裝陽光等自然元素，並與各種微型生物成為朋友。玩家將化身小小探險家，穿梭於被放大的日常環境，將身邊雜物改造成迷你家園、咖啡店及花園。自 2026 年 2 月開放遊戲測試登記以來，《Animula Nook》的預先登記人數已突破 1,000 萬。

全新 Beta 版本將於 08.1 號展館 A-051 / B-050 展位開放予公眾試玩。是次版本大幅升級遊戲畫面、材質、渲染技術及角色動畫。玩家可體驗經進一步打磨、氣氛更加溫馨的桌面、窗台及 Wupa Woods 區域，認識全新 Minies（居民），並發掘更多新家具及服裝。每節試玩期間，訪客均可細味微型世界的獨特氛圍，自訂服裝造型、拍照留念，親身探索這個小小天地。參與現場活動的訪客更可參加抽獎，有機會贏取《Animula Nook》獨家周邊精品。

除了現場試玩，訪客亦可走進精心打造的主題展位，全方位投入 Minietopia 的迷人世界。展位以沉浸式方式重現遊戲標誌性的微型世界，並設有高達 4 米的充氣 Wupa、即影即有拍照體驗、主題音樂及互動活動，將《Animula Nook》的溫馨氣氛活現眼前。參與現場活動的粉絲亦可參加抽獎，有機會贏取《Animula Nook》獨家限量周邊精品。

未能親臨 gamescom 的玩家，仍可透過《Animula Nook》互動虛擬展位加入冒險。虛擬展位支援 PC 及流動裝置，按此即可進入。虛擬展位於網上重現實體空間，集最新遊戲動態、主題小遊戲及互動體驗於一身。參與網上活動的玩家亦有機會贏取整套《Animula Nook》獨家周邊精品。

按此下載 gamescom 官方主視覺及最新遊戲截圖。

《Animula Nook》現已可於 Steam、Epic Games Store 及 PlayStation 加入願望清單，並將登陸 PC、Mac、Switch 2 及 PlayStation 5。

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關於 LilliLandia Games

LilliLandia Games 是一家獲 Tencent Games 支持、經驗豐富的遊戲工作室，具備成熟的全球跨平台開發能力。核心團隊由擅長平台開發及多人遊戲體驗的業界資深人士組成。團隊專注開發能夠促進社交連繫並為玩家帶來療癒感的遊戲，致力打造優美世界，為全球遊戲社群提供一處心靈避風港。

關於 Tencent Games

Tencent Games 於 2003 年成立，其後發展成為全球領先的遊戲開發、發行及營運平台，亦是中國最大網上遊戲社群的營運商。Tencent Games 致力為全球玩家帶來引人入勝的優質互動娛樂體驗。目前，Tencent Games 在全球 200 個國家及地區提供超過 170 款自家研發及獲授權遊戲，為數以億計用戶帶來跨平台互動娛樂體驗。《Honor of Kings》、《PUBG MOBILE》、《League of Legends》、《Call of Duty: Mobile》及《Brawl Stars》均為 Tencent Games 風靡全球的人氣作品。

SOURCE LilliLandia Games