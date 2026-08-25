힐링 라이프 시뮬레이션 리리의 세계(Animula Nook), 게임스컴 2026에서 신규 베타 공개... 텐센트 게임즈 부스에서 플레이할 수 있는 체험 데모 진행

스튜디오 릴리란디아 게임즈, 8월 쾰른에서 축소된 미니어처 마법의 세계 미니토피아를 탐험할 플레이어들을 초대

광저우, 중국, 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 게임스컴 2026(gamescom 2026, 8월 26일~30일, 쾰른메세, 쾰른)에서 릴리란디아 게임즈(LilliLandia Games)가 플레이어들이 몸을 축소해 미니토피아(Minietopia)라는 미니어처 마법의 세계에서 살아가는 힐링 라이프 시뮬레이션 게임 리리의 세계(Animula Nook)의 새로운 베타를 처음으로 공개한다.

여기에서 게임스컴 예고편을 시청하여 최신 베타에 담긴 미니토피아의 동적인 낮과 밤 순환과 풍성한 새로운 캐릭터 커스터마이징 옵션을 더 자세히 확인할 수 있다.

리리의 세계에서 플레이어들은 터전을 짓고, 병에 담긴 햇살 같은 자연의 요소들을 수집하며, 컴퓨터 책상 같은 일상적인 물건들 곳곳에 사는 작은 생물들과 친구가 된다. 지나치게 큰 환경을 헤쳐나가는 작은 탐험가로서 플레이어들은 일상 속 잡동사니를 미니어처 집과 카페, 정원으로 만들 수 있다. 2026년 2월 플레이테스트 등록을 시작한 이후, 리리의 세계는 1000만 건이 넘는 사전 등록을 기록했다.

8홀 1구역, A-051/B-050 공간에서 일반 대중이 신규 베타를 직접 플레이할 수 있다. 이 빌드는 게임의 그래픽, 재질, 렌더링 방식, 캐릭터 애니메이션에 대한 대대적인 업그레이드를 도입했다. 플레이어들은 더 정교하고 아늑해진 책상과 창턱, 우파 우즈(Wupa Woods) 구역을 경험할 수 있으며, 새로운 미니(Minies, 주민들)를 만나고 새로운 가구와 의상도 발견할 수 있다. 각 체험 세션에서 방문객들은 미니어처만의 분위기를 느끼고, 의상을 커스터마이징하며, 사진을 찍고, 이 작은 세계를 직접 탐험할 수 있다. 현장 활동에 참여한 이들에게는 리리의 세계 독점 굿즈를 받을 수 있는 래플 응모 기회도 함께 주어진다.

체험 데모를 넘어, 방문객들은 테마 부스 경험을 통해 미니토피아의 매력적인 세계로 입장할 수 있다. 게임의 상징적인 미니어처 세계를 몰입감 있게 재현한 이 공간에는 4미터 높이의 대형 풍선 우파(Wupa)와 즉석 포토 존, 테마 음악, 그리고 리리의 세계의 아늑한 분위기를 생생하게 되살려주는 상호작용 활동이 마련된다. 현장 활동에 참여한 팬들에게는 리리의 세계의 독점 한정판 굿즈를 받을 수 있는 래플 응모 기회도 주어진다.

게임스컴에 참석할 수 없는 이들도 PC와 모바일 모두에서 이용할 수 있는 리리의 세계의 인터랙티브 가상 부스를 통해 이 모험에 함께할 수 있다(링크). 오프라인 공간을 온라인에서 그대로 재현한 이 가상 부스는 최신 게임 업데이트와 테마별 미니게임, 인터랙티브 경험을 하나로 모은다. 가상 부스 참가자들에게도 리리의 세계 독점 굿즈 세트를 받을 수 있는 기회가 주어진다.

게임스컴 공식 키 비주얼과 최신 게임 스크린샷은 여기에서 다운로드할 수 있다.

리리의 세계는 현재 스팀(Steam), 에픽게임즈 스토어(Epic Games Store), 플레이스테이션(PlayStation)에서 위시리스트에 추가할 수 있으며, PC, Mac, 스위치 2(Switch 2), 플레이스테이션 5(PlayStation 5)로 출시될 예정이다.

웹사이트를 확인하거나 페이스북, 엑스(X), 인스타그램, 틱톡, 유튜브 등 소셜 채널에서 이 게임을 팔로우하여 리리의 세계에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

릴리란디아 게임즈 소개

릴리란디아 게임즈는 텐센트 게임즈(Tencent Games)의 지원을 받는 경험이 풍부한 스튜디오로, 플랫폼 개발과 멀티플레이어 경험을 전문으로 하는 베테랑들로 구성된 핵심 팀을 통해 성숙한 크로스플랫폼 글로벌 개발 역량을 갖추고 있다. 이 팀은 사회적 연결감과 편안함을 제공하는 게임을 만드는 데 집중하며, 전 세계 게임 커뮤니티를 위한 안식처가 되는 아름다운 세계를 창조하고 있다.

텐센트 게임즈 소개

텐센트 게임즈는 2003년 출범한 이후 게임 개발, 퍼블리싱, 운영 분야의 선도적인 글로벌 플랫폼으로 성장했으며, 중국에서 가장 큰 규모의 온라인 게임 커뮤니티도 운영하고 있다. 이 회사는 전 세계 플레이어들에게 매력적이고 고품질의 인터랙티브 엔터테인먼트 경험을 제공하는 데 힘쓰고 있다. 텐센트 게임즈는 현재 200개국이 넘는 지역에서 자체 개발 및 라이선스 게임 170종이 넘는 작품을 선보이고 있으며, 이를 통해 수억 명의 이용자에게 크로스플랫폼 인터랙티브 엔터테인먼트 경험을 제공한다. 왕자영요(Honor of Kings), 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE), 리그 오브 레전드(League of Legends), 콜 오브 듀티: 모바일(Call of Duty: Mobile), 브롤스타즈(Brawl Stars) 등이 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있는 대표적인 타이틀이다.

SOURCE LilliLandia Games