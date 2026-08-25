Animula Nook, un jeu de simulation de vie douillet, dévoile une nouvelle version bêta à la gamescom 2026 - Des démos jouables seront proposées sur le stand de Tencent Games

Le studio LilliLandia Games invite les joueurs à rétrécir et à explorer le monde miniature et magique de Minietopia, à Cologne en août prochain.

GUANGZHOU, Chine, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la gamescom 2026 (du 26 au 30 août, Koelnmesse, Cologne), LilliLandia Games présentera en avant-première une nouvelle version bêta d'Animula Nook, un jeu de simulation de vie douillet dans lequel les joueurs se retrouvent rétrécis pour vivre dans le monde miniature et magique de Minietopia.

Regardez la bande-annonce de la gamescom ici pour découvrir plus en détail le cycle jour-nuit immersif de Minietopia, ainsi que les nombreuses nouvelles options de personnalisation des personnages proposées dans la dernière version bêta !

Dans Animula Nook, les joueurs construisent leurs habitations, récoltent des éléments naturels tels que des rayons de soleil en bouteille et se lient d'amitié avec de minuscules créatures que l'on retrouve sur des objets du quotidien, comme les bureaux d'ordinateur. Dans la peau de petits explorateurs propulsés dans des environnements gigantesques, les joueurs transforment le désordre du quotidien en maisons, cafés et jardins miniatures. Depuis l'ouverture des inscriptions au test de jeu en février 2026, Animula Nook affiche déjà plus de 10 millions de préinscriptions.

La nouvelle version bêta sera accessible au public dans le hall 08.1, stands A-051/B-050. Cette version apporte des améliorations majeures en matière de graphismes, de textures, de rendus et d'animations des personnages. Les joueurs pourront découvrir une version plus soignée et plus douillette du bureau, du rebord de fenêtre et des zones Wupa Woods, rencontrer de nouveaux Minies (les résidents) et découvrir de nouveaux meubles et de nouvelles tenues. Au fil des différentes ateliers pratiques, les visiteurs pourront s'imprégner de l'ambiance de ce monde miniature, personnaliser des tenues, prendre des photos et explorer eux-mêmes cet univers en miniature. Les personnes qui participeront à l'activité sur place auront également la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner des produits dérivés exclusifs Animula Nook.

Outre la démonstration pratique, les visiteurs seront invités à plonger dans l'univers enchanteur de Minietopia grâce à un stand entièrement thématique. Une reproduction immersive de l'univers miniature emblématique du jeu plante le décor, avec notamment un Wupa gonflable géant de quatre mètres de haut, des zones photo, une musique thématique et des activités interactives pour revivre l'ambiance douillette d'Animula Nook. Les fans qui participeront aux activités sur place auront également la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner des produits dérivés exclusifs Animula Nook en édition limitée.

Ceux qui ne pourront pas faire le déplacement à la gamescom pourront tout de même participer à l'aventure grâce au stand virtuel interactif d'Animula Nook, accessible ici sur PC et mobile. Cet espace physique recréé en ligne rassemblera les dernières mises à jour du jeu, des mini-jeux thématiques et des expériences interactives. Les participants virtuels auront également la possibilité de remporter un lot complet de produits dérivés exclusifs Animula Nook.

Téléchargez ici l'image officielle de la gamescom et les dernières captures d'écran du jeu.

Vous pouvez désormais ajouter Animula Nook à votre liste de souhaits sur Steam, Epic Games Store et PlayStation, en attendant sa sortie sur PC, Mac, Switch 2 et PlayStation 5.

Pour plus d'informations sur Animula Nook, rendez-vous sur le site Web ou suivez le jeu sur les réseaux sociaux : Facebook, X, Instagram, TikTok ou YouTube.

À propos de LilliLandia Games

LilliLandia Games est un studio expérimenté soutenu par Tencent Games, doté de solides capacités de développement multiplateforme à l'échelle mondiale, et constitué d'une équipe de base composée de professionnels chevronnés spécialisés dans le développement de plateformes et d'expériences multijoueurs. L'équipe s'attache à créer des jeux qui favorisent les liens sociaux et apportent du réconfort, en imaginant de magnifiques univers qui servent de refuge à la communauté mondiale des joueurs.

À propos de Tencent Games

Tencent Games a été lancé en 2003 et est devenu depuis une plateforme mondiale de premier plan pour le développement, l'édition et l'exploitation de jeux, ainsi que l'opérateur de la plus grande communauté de jeux en ligne en Chine. La société se consacre à offrir aux joueurs du monde entier des expériences de divertissement interactif attrayantes et de grande qualité. Tencent Games propose aujourd'hui plus de 170 jeux développés en interne et sous licence dans 200 pays et régions, ce qui permet à des centaines de millions d'utilisateurs de vivre des expériences de divertissement interactif multiplateforme. Honor of Kings, PUBG MOBILE, League of Legends, Call of Duty : Mobile et Brawl Stars comptent parmi nos titres les plus populaires à l'échelle mondiale.