「Nihao China」アプリ、外国人観光客向けオールインワンソリューションとしてリリース開始

海口（中国）、2025年12月25日 /PRNewswire/ -- 2025年12月19日に開催された中国国際旅游交易会（China International Travel Mart）において、UnionPayは、よりシームレスな旅行体験を支援するために設計されたワンストップのデジタルプラットフォーム「Nihao China」アプリを正式にリリースしました。

同アプリは単なる旅行ツールにとどまらず、訪問者と中国の日常生活をつなぐデジタルの架け橋として機能し、より円滑な越境サービスと、より深い人と人との交流を支援します。

1つのアプリですべての支払いに対応

利用開始は簡単です。ユーザーはメールアドレスで登録するか、Appleアカウントを通じて直接ログインした後、中国本土以外で発行されたUnionPay、Visa、Mastercardなどの国際ブランドの銀行カードを連携することができます。同アプリでは、160種類を超える通貨のリアルタイム為替レートが表示されます。

オンライン決済では、「Nihao China」が、鉄道チケットの12306、MeituanやEle.me（Taobao Shangou）によるフードデリバリー、Ctripでのホテル予約、JD.comでのショッピングなど、300を超えるプラットフォームと接続しています。

店舗での利用シーンでは、UnionPay、Alipay、WeChat Payの加盟店ネットワークと連携しており、1,000を超えるサービスシーンにおいて、1つのアプリですべてのQRコードをスキャンして支払うことが可能です。

同アプリは、北京や上海を含む主要都市における免税手続きにも対応しており、今後は中国全土における訪中外国人向けのあらゆる免税シーンを段階的にカバーする計画で、より効率的かつ利便性の高い還付体験を提供します。

中国全土をシームレスに移動

同アプリは、中国の主要43都市の地下鉄システムおよび1,760を超える県級地域の路線バスネットワークに対応し、鉄道とバスを統合した決済ネットワークを構築しています。交通系カードを別途購入する必要はなく、タッチするだけでそのまま利用できます。

英語表示のマップにより、現在地を基に、最寄りのATM、両替所、その他の主要サービスを簡単に検索できます。

スマートなツールで、言語の壁をゼロに

リアルタイム翻訳により中国語と英語の会話をサポートするとともに、日本語、韓国語、アラビア語、ロシア語に対応したスマート認識機能も追加されています。アプリ内のページ翻訳機能により、母国語でスムーズに操作できます。

同アプリのスマートアシスタントは、翻訳にとどまらず、観光地、交通、飲食に関する質問に対応するとともに、公共交通機関、徒歩などを組み合わせたカスタマイズされたルートプランを提供します。

今後の機能強化およびサービス拡充

同アプリは今後も進化を続け、申請ガイダンス、予約、進捗状況の追跡などを含むビザ関連サービスの統合、到着と同時にモバイルデータを利用できるバーチャルSIMカードの即時有効化、ならびに中国国家博物館をはじめとする人気の博物館や景勝地を対象としたワンタップ予約機能などを順次提供していく予定です。

訪中外国人向けに、より包括的な決済エコシステムを構築

「Nihao China」アプリに加え、現在、中国本土以外で発行された2億枚を超えるUnionPayカードおよび200を超えるUnionPay提携ウォレットが、特に中国を含む世界183の国と地域でシームレスに利用可能となっています。

さらにUnionPayは、中国を訪問・留学・就労する人々を対象に、20の海外市場における59の発行会社と連携し、1,000万枚を超えるSplendorPlusカードを発行しており、空港VIPラウンジ、交通機関、観光名所、文化、芸術、グルメを含む、厳選された加盟店の5つのカテゴリーで各種特典を提供しています。

UnionPayは、訪中外国人にとって、より使いやすく安全な決済体験を実現するため、受入ネットワーク、製品、サービスの継続的な改善に引き続き取り組んでいます。

