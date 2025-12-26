Aplikasi "Nihao China" Dilansir sebagai Solusi Terpadu bagi Wisatawan Internasional

HAIKOU, Tiongkok, 27 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Di China International Travel Mart yang berlangsung pada 19 Desember 2025, UnionPay resmi meluncurkan aplikasi "Nihao China", sebuah platform digital terpadu yang memperlancar pengalaman wisatawan internasional.

Lebih dari sekadar aplikasi perjalanan, "Nihao China" berfungsi sebagai jembatan digital yang menghubungkan pengunjung dengan kehidupan sehari-hari di Tiongkok, mendukung layanan lintasnegara yang lebih mudah serta mempererat pertukaran antarmasyarakat.

Satu Aplikasi, Semua Pembayaran

Proses pendaftaran sangat mudah. Pengguna dapat mendaftar dengan alamat surel atau mengakses langsung lewat akun Apple, lalu menghubungkan kartu pembayaran bank internasional termasuk UnionPay, Visa, dan Mastercard yang diterbitkan di luar Tiongkok daratan. Aplikasi ini menampilkan nilai tukar secara real-time untuk lebih dari 160 mata uang.

Untuk pembayaran online, "Nihao China" terhubung dengan lebih dari 300 platform, termasuk pembelian tiket kereta melalui 12306, layanan pesan-antar makanan seperti Meituan dan Ele.me (Taobao Shangou), pemesanan hotel di Ctrip, serta berbelanja di JD.com.

Untuk pembayaran di gerai fisik, aplikasi ini terintegrasi dengan jaringan penerimaan transaksi UnionPay, Alipay, dan WeChat Pay sehingga pengguna dapat memindai semua kode QR dengan satu aplikasi dalam lebih dari 1.000 skenario layanan.

Aplikasi ini juga mendukung insentif pengembalian pajak (tax refund) di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Ke depan, layanan ini akan diperluas secara bertahap hingga meliputi seluruh skenario tax refund bagi wisatawan internasional di seluruh Tiongkok. Dengan demikian, prosesnya menjadi semakin efisien dan praktis.

Mobilitas Lancar di Seluruh Tiongkok

Aplikasi ini mencakup sistem kereta api perkotaan di 43 kota besar di Tiongkok, serta jaringan bus umum di lebih dari 1.760 wilayah tingkat kecamatan sehingga membentuk jaringan pembayaran terpadu kereta dan bus. Pengguna tidak perlu membeli kartu transportasi terpisah—cukup menempel perangkat (tap).

Peta berbahasa Inggris membantu pengguna menemukan ATM terdekat, lokasi penukaran mata uang, dan layanan penting lainnya berdasarkan lokasi.

Sarana Pintar, Bebas Kendala Bahasa

Fitur penerjemahan real-time mendukung percakapan bahasa Mandarin–Inggris, serta dilengkapi pengenalan cerdas untuk bahasa Jepang, Korea, Arab, dan Rusia. Terjemahan halaman di dalam aplikasi memastikan navigasi yang lancar dalam bahasa pengguna.

Asisten cerdas pada aplikasi ini tidak hanya menerjemahkan, namun juga menjawab pertanyaan tentang objek wisata, transportasi, dan tempat makan, serta menyediakan perencanaan rute perjalanan sesuai kebutuhan dengan menggabungkan moda transportasi umum, berjalan kaki, dan moda perjalanan lainnya.

Peningkatan Mendatang dan Ekspansi Layanan

Ke depan, aplikasi ini akan terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru, termasuk layanan visa terpadu seperti panduan pengajuan visa, janji temu, dan pelacakan status; aktivasi kartu SIM virtual untuk akses data seluler instan saat tiba di Tiongkok; serta reservasi one-tap untuk museum dan destinasi wisata populer, termasuk Museum Nasional Tiongkok.

Mengembangkan Ekosistem Pembayaran yang Lebih Inklusif bagi Wisatawan Internasional

Di luar aplikasi "Nihao China", lebih dari 200 juta kartu UnionPay dan lebih dari 200 dompet digital mitra UnionPay yang hingga kini diterbitkan di luar Tiongkok daratan, serta dapat digunakan secara lancar di 183 negara dan wilayah di seluruh dunia, khususnya di Tiongkok.

Selain itu, UnionPay telah meluncurkan lebih dari 10 juta kartu SplendorPlus, bekerja sama dengan 59 penerbit di 20 pasar internasional. Kartu SplendorPlus menawarkan berbagai manfaat di lima kategori merchant pilihan, termasuk ruang tunggu VIP bandara, transportasi, objek wisata, budaya, seni, serta kuliner, bagi pengguna yang bepergian, belajar, atau bekerja di Tiongkok.

UnionPay selalu berkomitmen meningkatkan jaringan penerimaan transaksi, produk, dan layanan guna menciptakan pengalaman pembayaran yang lebih ramah pengguna dan aman bagi wisatawan internasional.

SOURCE UnionPay International