L'IP MIPI D-PHY à très faible consommation d'Arasan obtient la certification ISO 26262

Arasan annonce que son IP MIPI D-PHY à très faible consommation d'énergie a obtenu la certification de sécurité fonctionnelle ISO 26262

SAN JOSE, Californie, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, premier fournisseur d'IP pour les normes MIPI, a annoncé aujourd'hui que son IP MIPI® D-PHY de deuxième génération à très faible consommation avait obtenu la certification de sécurité fonctionnelle ISO 26262. Arasan est membre exécutif de l'association MIPI depuis 2005 et propose le plus large portefeuille d'IP MIPI. L'IP MIPI D-PHY certifiée ISO 26262 est disponible immédiatement sous licence pour les nœuds de fonderie allant de 40 à 4 nm. Des garanties de sécurité et des détails techniques supplémentaires sont disponibles pour les clients qualifiés qui en font la demande, moyennant un accord de confidentialité.

Arasan MIPI D-PHY ISO 26262 ASIL-B Certification

L'IP MIPI D-PHY certifiée ISO 26262 est intégrée de manière transparente à l'IP MIPI CSI-2 certifiée ISO 26262 d'Arasan pour les applications de caméra et à l'IP MIPI DSI-2 pour les applications d'affichage, offrant ainsi une solution IP MIPI totale certifiée ISO 26262 pour les applications d'affichage et de caméra. Arasan propose également son IP d'encodage et de décodage VESA DSC parfaitement intégré à ses IP DSI-2 et D-PHY pour l'interface d'affichage dans les SoC. L'IP MIPI D-PHY peut être configurée comme Tx uniquement ou Rx uniquement pour économiser de l'espace et de l'énergie.

La certification ISO 26262 confirme que l'IP MIPI D-PHY d'Arasan, intégrée de manière transparente à son IP DSI-2 et à son IP CSI-2, répond aux exigences rigoureuses en matière de sécurité automobile, ce qui permet aux développeurs de systèmes de concevoir des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), des habitacles numériques, des systèmes de vision surround et d'autres plateformes automobiles à forte intensité de caméras et d'affichages.

« Avec le nombre croissant de caméras et d'écrans haute résolution dans les véhicules modernes, une connectivité fiable à haut débit est essentielle », a déclaré Prakash Kamath, directeur technique d'Arasan Chip Systems. « L'obtention de la certification ISO 26262 pour notre toute dernière version de l'IP MIPI D-PHY démontre notre engagement à fournir une IP éprouvée, de qualité automobile, que les clients peuvent déployer en toute confiance dans des conceptions critiques en matière de sécurité. »

Arasan propose également l'IP MIPI I3C qui peut être utilisé pour le contrôle de caméras ou d'écrans, ainsi que l'IP audio comme MIPI Soundwire et MIPI SWI3S. Toutes les IP numériques sont dotées d'une IP PHY et d'une pile logicielle intégrées de manière transparente.

Arasan Chip Systems est un fournisseur de premier plan d'IP de silicium basée sur des normes, qui fournit des interfaces, des mémoires et des IP de système de haute qualité à des clients du monde entier. L'IP d'Arasan est utilisée dans des milliards d'appareils sur les marchés de la téléphonie mobile, de l'automobile, des biens de consommation et des entreprises. Pour en savoir plus sur l'IP MIPI D-PHY d'Arasan, rendez-vous sur https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/.

À propos d'Arasan :

Arasan Chip Systems est un membre actif de l'association MIPI depuis 2005, fournissant des solutions IP pour les interfaces de stockage et de connectivité mobiles. Avec plus d'un milliard de puces livrées intégrant l'IP MIPI d'Arasan, la société s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions IP totales de haute qualité, validées sur silicium, comprenant l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et le logiciel. Arasan se concentre sur les SoC mobiles, qui ont évolué pour englober une large gamme d'applications, des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et appareils IoT d'aujourd'hui. Arasan reste à l'avant-garde de cette évolution « mobile », en fournissant une IP basée sur des normes qui constitue la base des SoC mobiles.

